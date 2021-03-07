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В Украине зафиксировали резкий скачок заболеваемости опасной инфекцией

7 марта 2021, 18:32
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Только за январь 2021 года зафиксировали более тысячи больных.

Прививка
В Украине возросла заболеваемость туберкулезом / pixabay

В Украине за первый месяц 2021 года выявили 1 265 случаев заболевания туберкулезом.

"Несвоевременное выявление туберкулеза приводит к продлению срока лечения и возникновению осложнений болезни", - сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья в Facebook.

Чтобы вовремя узнать о болезни медики предлагают пройти онлайн-тестирование.

"По результатам прохождения теста вы получите информацию о степени риска заболевания туберкулезом, а также рекомендацию о необходимости обратиться к семейному врачу в случае необходимости", - говорится в сообщении.

При этом в Украине уже месяц невозможно сделать прививку против туберкулеза. В предыдущей партии истек срок годности, а новую не доставили. Теперь детей из роддомов выписывают с отметкой "отсутствует вакцина".

Как говорят медики, в холодильниках для хранения вакцин против туберкулеза препаратов нет с начала февраля. Все дети, которых выписывают из роддомов, едут домой без прививки БЦЖ.

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86% детей в Украине были привиты против туберкулеза. Инъекции, говорит заведующая отделением одного из роддомов, закончились в январе.

"Вакцина против туберкулеза, которая служила верой и правдой. Срок годности ее истек. С 31 января, к сожалению, все дети выписываются с отметкой в справке - "отсутствует вакцина", — говорят медики.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставит в Украину новую партию вакцин против туберкулеза в течение 7-10 дней.

"Мы ожидаем эту вакцину, и ЮНИСЕФ дал подтверждение тому, что вакцина приедет в страну через 7-10 дней", - сказал он.

Министр отметил, что "все дети, которым не была сделана прививка, поставлены на учет, им нужно будет сделать вакцину БЦЖ обязательно".

Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Минздрав Вакцина туберкулез Украина
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