В Украину завезли курятину с сальмонеллой: у какой компании опасно покупать / 1zoom.ru

В польской курятине, которую завезли в Украину, обнаружили Salmonella Enteritidis.

Как предупреждает главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, поставками занималась ООО Фишзахид (занимается продажей продуктов питания, находится во Львове). Речь идет о мясе механической обвалки.

"Информируем о выявлении Salmonella Enteritidis в курятине, которая экспортировалась из Польши (производитель: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; отправитель: Mitmar Sp. zoo, Glowno). Курятина была преобразована на мясо механической обвалки и направлена в Украину (получатель ООО Фишзахид, ул. Городецкая, 355 Г, г. Львов, 79040)", – говорится в сообщении ведомства на Facebook.

Salmonella Enteritidis может провоцировать гастроэнтерит (воспаление тонкой и толстой кишок, слизистой оболочки желудка). Заболевание может как протекать без особых осложнений, не требуя лечения, так и в тяжелой форме. Тяжелая форма чаще всего встречается у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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