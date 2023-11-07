В Украине зафиксировали новый тип COVID: вызывает необычные симптомы

В Украине зафиксировали новый подвид коронавирусного штамма Омикрона - Арктур. Он обнаружен в Дубенском районе в Ровенской области, сообщил в Telegram глава ОВА Виталий Коваль.
Указывается, что этот субвариант COVID-штамма Омикрон впервые был обнаружен в январе 2023 года в Индии и быстро распространился по миру.
Штамм Арктур - симптомы
Новый тип COVID характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, что в 1,2 раза больше, чем близкий штамм Kraken.
Арктур вызывает у пациентов множество симптомов, присущих предыдущим вариантам COVID-19:
- высокую температуру;
- кашель;
- боль в горле;
- мышечную слабость.
Однако добавляет новый симптом - зудящий конъюнктивит (розовый глаз) без гноя, но с ощущением липкости в глазах.
Но все же, замечает Коваль, причин для паники нет - ВОЗ оценивает его "серьезность" как низкую.
В то же время граждан призвали вакцинироваться от коронавируса, поскольку вирус никуда не исчез и особенно поражает категорию граждан в возрасте 65+.
Коронавирус в Украине
Ранее сообщалось о появлении нового штамма Омикрона - Пирола. Из-за высокой заразности ВОЗ включила Пиролу в категорию штаммов "за которыми наблюдают".
Главным отличием Пиролы от других вариантов коронавируса является ее большое количество мутаций - около 30 изменений в своей белковой структуре.
Также не стоит забывать, что Омикрон в 2,9 раз более инфекционный, чем предшественник Дельта.
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