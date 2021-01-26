В ВОЗ объяснили, удастся ли победить COVID-19 в 2021 году/ Reuters

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в 2021-м на планете Земля не удастся избавиться от пандемии коронавируса COVID-19 (даже несмотря на масштабную вакцинацию). Об этом сообщает русская служба китайского агентства Синьхуа со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

Специалист не считает, что власти стран всего мира должны считать уничтожение или искоренение такого вируса критерием успеха. Отвечая на вопрос, станет ли COVID-19 эндемичным, Райан сказал, что в обозримом будущем охват вакцинацией никак не сможет обеспечить полное прекращение передачи коронавирусной инфекции.

Он также утверждает, что странам мира, по всей вероятности, не стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году. Райан отдельно напомнил, что в истории человечество оно смогло победить только одну болезнь на планете ‒ оспу.

"Мы все равно должны стремиться к достижению контроля над вирусом", ‒ заявил чиновник ВОЗ.

Читайте такжеВ ВОЗ спрогнозировали, что будет с пандемией COVID-19 в 2021 году

Коронавирус новости