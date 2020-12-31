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В ВОЗ пояснили, стоит ли принимать витамины при коронавирусе

31 декабря 2020, 19:55
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Во Всемирной организации здравоохранения высказались о витаминах.

Витамины
ВОЗ пояснила, полезны ли витамины при коронавирусе / iPhones

Пока нет рекомендаций употребления витаминов D и C ни здоровым людям и цинка с целью профилактики COVID-19, ни для лечения коронавируса.

Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщил председатель офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

"ВОЗ координирует усилия по разработке и оценке препаратов для лечения COVID-19", — отметил он.

Глава офиса ВОЗ в Украине сказал, что витамины D, C и цинк имеют решающее значение для хорошего функционирования иммунной системы и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья и здоровом питании.

"По возможности получение микроэлементов должно происходить из устойчивого и разнообразного питания, включающего фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Витамин D может производиться в коже под воздействием солнечного света или поступать через пищу из природных источников", — пояснил он.

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Среди таких источников:

  • жирная рыба вроде лосося, тунца и скумбрии,
  • рыбий жир,
  • говяжья печень,
  • сыр и желтки; д
  • ругие продукты или добавки, содержащие витамин D.

По его словам, если же показатель витамина D у человека низкий, или когда продукты, насыщенные витамином D, он не употребляет, а влияние солнечного света ограничено, рекомендуется принимать витамин D.

Дозы — 200-600 МЕ (международных единиц) в зависимости от возраста, или в соответствии с национальными рекомендациями. В то же время следует помнить о вредных последствиях от чрезмерного употребления витамина D — это гиперкальциурия и гиперкальциемия. Они не возникают при рекомендуемых уровнях потребления, — добавил глава ВОЗ.

"Рекомендуемый прием для всех возрастных групп все еще значительно ниже уровня побочных эффектов — 50 мг/день", — сказал он.

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