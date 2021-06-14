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В Японии нашли новый опасный побочный эффект от вакцины Pfizer

14 июня 2021, 08:42
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Как сообщают специалисты из японского Минздрава, опасные симптомы появились у некоторых мужчин сразу после того, как они получили вторую дозу вакцины.

Вакцина Pfizer
Вакцина Pfizer / Reuters

В Японии заявили, что у семи человек в стране возникло воспаление сердечной мышцы после того, как они получили вакцину Pfizer от коронавируса COVID-19. Такую информацию обнародовали в Министерстве здравоохранения Японии, сообщает портал NHK.

Официальные представители ведомства сообщили, что по состоянию на 30 мая около 9,76 миллиона человек в Японии были привиты вакциной Pfizer.

В результате у семи человек в возрасте от 20 до 69 лет развился миокардит или перикардит. При этом шесть человек из пострадавших являются мужчинами. Симптомы появились у них после получения второй дозы вакцины.

Министерство здравоохранения Японии заявило, что серьезных опасений по поводу безопасности, которые могли бы повлиять на программу вакцинации, не подтверждено. Официальные представители сообщили, что они продолжат сбор данных как внутри страны, так и за рубежом по поводу безопасности этой вакцины.

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Напомним, ранее сообщалось эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.

26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что во второй половине апреля зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

До того ВОЗ на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.

сердечно-сосудистые заболевания новости Японии вакцина Pfizer
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