В жизни не укачает: 3 совета, которые превратят поездку в удовольствие, а не на страдания

Следуя этим простым советам, вы сможете сделать свою поездку на автобусе приятной и комфортной.

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Как избавиться от укачивания в автобусе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Человек, страдающий от укачивания, знает, как могут подпортить настроение даже самые захватывающие автобусные приключения. Особенно это актуально в случае длительных туристических поездок.

Но не отказывайтесь от отпуска из-за "морской болезни" – существует несколько простых хитростей, которые помогут вам наслаждаться каждой минутой поездки.

Выбор места в автобусе

Обратите внимание на передние сидения – они считаются идеальными для тех, кто склонен к укачиванию. Пассажиры на передних местах меньше подвержены тряске и духоте.

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Продукты-спасатели

Некоторые продукты могут стать вашими союзниками в борьбе с укачиванием. Соленые сухарики и крекеры, а также цитрусовые и аскорбинка быстро снимают подступающую тошноту.

Однако стоит избегать кофе в дорогу, так как он может ухудшить ситуацию. Вместо этого, возьмите с собой обычную воду для поддержания водного баланса.

Поддерживайте свой взгляд на горизонте

Просматривание дальних объектов помогает избежать чувства укачивания. Если это возможно, выбирайте места с хорошим обзором за окном, чтобы отвлекаться от возможной дискомфортной ситуации.

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