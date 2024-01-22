В жизни не укачает: 3 совета, которые превратят поездку в удовольствие, а не на страдания

Человек, страдающий от укачивания, знает, как могут подпортить настроение даже самые захватывающие автобусные приключения. Особенно это актуально в случае длительных туристических поездок.
Но не отказывайтесь от отпуска из-за "морской болезни" – существует несколько простых хитростей, которые помогут вам наслаждаться каждой минутой поездки.
Выбор места в автобусе
Обратите внимание на передние сидения – они считаются идеальными для тех, кто склонен к укачиванию. Пассажиры на передних местах меньше подвержены тряске и духоте.
Продукты-спасатели
Некоторые продукты могут стать вашими союзниками в борьбе с укачиванием. Соленые сухарики и крекеры, а также цитрусовые и аскорбинка быстро снимают подступающую тошноту.
Однако стоит избегать кофе в дорогу, так как он может ухудшить ситуацию. Вместо этого, возьмите с собой обычную воду для поддержания водного баланса.
Поддерживайте свой взгляд на горизонте
Просматривание дальних объектов помогает избежать чувства укачивания. Если это возможно, выбирайте места с хорошим обзором за окном, чтобы отвлекаться от возможной дискомфортной ситуации.
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