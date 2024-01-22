УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

В жизни не укачает: 3 совета, которые превратят поездку в удовольствие, а не на страдания

Сергей Кущ
22 января 2024, 18:00
Следуя этим простым советам, вы сможете сделать свою поездку на автобусе приятной и комфортной.
Как избавиться от укачивания в автобусе
Как избавиться от укачивания в автобусе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Человек, страдающий от укачивания, знает, как могут подпортить настроение даже самые захватывающие автобусные приключения. Особенно это актуально в случае длительных туристических поездок.

Но не отказывайтесь от отпуска из-за "морской болезни" – существует несколько простых хитростей, которые помогут вам наслаждаться каждой минутой поездки.

Выбор места в автобусе

Обратите внимание на передние сидения – они считаются идеальными для тех, кто склонен к укачиванию. Пассажиры на передних местах меньше подвержены тряске и духоте.

видео дня

Продукты-спасатели

Некоторые продукты могут стать вашими союзниками в борьбе с укачиванием. Соленые сухарики и крекеры, а также цитрусовые и аскорбинка быстро снимают подступающую тошноту.

Однако стоит избегать кофе в дорогу, так как он может ухудшить ситуацию. Вместо этого, возьмите с собой обычную воду для поддержания водного баланса.

Поддерживайте свой взгляд на горизонте

Просматривание дальних объектов помогает избежать чувства укачивания. Если это возможно, выбирайте места с хорошим обзором за окном, чтобы отвлекаться от возможной дискомфортной ситуации.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
здоровье лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Глава Нацполиции рассказал, нужно ли мобилизовать полицейских в ВСУ

Глава Нацполиции рассказал, нужно ли мобилизовать полицейских в ВСУ

18:00 Украина
Ущерб колоссальный: на восстановление российского "Новатэк" нужны месяцы - Reuters

Ущерб колоссальный: на восстановление российского "Новатэк" нужны месяцы - Reuters

17:57 Мир
Это цинично и жестоко: Зеленский раскрыл детали последнего разговора с Путиным

Это цинично и жестоко: Зеленский раскрыл детали последнего разговора с Путиным

17:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:40

Почти френдли-фаер: оккупанты едва не перебили друг друга на блокпосту

18:36

"Почти вся армия уничтожена": немецкий топ-генерал дал прогноз войны на 2024 год

18:31

"Считайте это признанием": Лилия Ребрик рассказала про минусы новой беременности

18:31

Совершенно не вредно и даже полезно: как сделать чипсы дома

18:00

Глава Нацполиции рассказал, нужно ли мобилизовать полицейских в ВСУ

Россия попытается начать войну против НАТО после выборов в США - ГорбачРоссия попытается начать войну против НАТО после выборов в США - Горбач
18:00

В жизни не укачает: 3 совета, которые превратят поездку в удовольствие, а не на страдания

17:57

Ущерб колоссальный: на восстановление российского "Новатэк" нужны месяцы - Reuters

17:46

Это цинично и жестоко: Зеленский раскрыл детали последнего разговора с Путиным

17:26

Медведева "задел" указ Зеленского об "украинской" Кубани: ноет и оскорбляет

Реклама
17:25

Роман Цимбалюк. Кремль остался без скрепыВидеоблоги

17:16

Как научиться не завидовать: совет от Натальи Холоденко

17:15

Украинцев пытаются объегорить на покупках: как не обмануться в супермаркетах

16:45

Одежда высохнет в разы быстрее: поможет пластиковая бутылка

16:34

"Пару миллионов евро вывезти в Европу": El Кравчук жестко прошелся по Олегу Виннику

16:09

Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства

16:04

Кого нужно пустить в дом 23 января, чтобы жизнь начала улучшаться - приметы

15:44

Поломать жизнь: Карпачев объяснил, почему нельзя пугать детей Бабаем

15:42

Премьер Словакии предлагал Киеву "уступить" РФ территорию: в МИД ответили

15:36

Если вещь села после стирки: легчайший способ спасти одежду средством для волос

15:17

Веселая головоломка для людей с высоким IQ: только единицы найдут зонтик

Реклама
15:12

"Фиалками мой самый дорогой сын прорастет": первое интервью матери погибшего поэта и военного "Дали" КривцоваВидео

14:59

"Крым вернуть невозможно": "оппозиционный" кандидат в РФ зашкварился заявлением

14:54

Какая температура должна быть в холодильнике: простейший совет сбережет продукты

14:51

Новоизбранный премьер Польши Туск в Киеве: привез "подарки"

14:47

Зеленский издал указ об "украинских" Кубани и Слобожанщине: детали

14:42

Евровидение-2024: стали известны имена жюри Национального отбора на конкурс

14:09

Кухонный нож будет как у шеф-повара: как его заточить с зубной пастой

13:53

Три самых недооцененных продукта: они дарят организму настоящее крепкое здоровье

13:48

Враг изменил направление основного удара: в ВСУ прокомментировали наступление РФ

13:45

Гороскоп на завтра 23 января: Овен - важное знакомство, Водолею - возврат денег

13:38

49-летний Тед Мосби из сериала "Как я встретил вашу маму" впервые женился

13:34

Среди уничтоженных офицеров – полковник РФ: новые детали удара по А-50 и Ил-22

13:19

Певица Тринчер и блогер Волошин официально развелись

12:54

Ситуация нелегкая: Гуменюк рассказала о ходе боевых действий на левом берегу Днепра

12:51

Результат ошарашил: химик Репич рассказал, сколько микробов в салатах из супермаркета

12:41

"Это был шок": РФ окружила Авдеевку и "душит" с трех сторон – боец ВСУ

12:34

Кричевский снял яркий клип с Зибровым на украинскую версию "Киевляночки"Видео

12:11

Предательница Анна Asti сбежала из РФ на реабилитацию - СМИ

12:04

Церковный праздник 23 января: что приведет к несчастью в день памяти св. Климента

11:42

Опытные кулинары добавляют чайный пакетик при варке круп: зачем они так делают

Реклама
11:40

РФ планирует новую войну в Европе: эксперт назвал неожиданный сценарий и сроки

11:39

Эксперт объяснил, как Германия подстраховывает США в военной помощи Украине

11:37

Морозы, туманы и сильный гололед: синоптик предупредил об опасной погоде

11:01

Пытался сбежать за границу: сына Гринкевича задержали в ОдессеВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Драконам - разлука с семьей, Змеи - наберитесь терпения

10:57

Звезда "Киборгов" рассказал, как лупасил физиономию актеру из РФ на съемках

10:36

Невероятные картофельные блинчики на закуску: быстрый рецепт

10:35

Нацгвардеец устроил бойню в Лимане: расстрелял пенсионерку с дочерью и двоих копов

10:22

"Нет такого ресурса": в Нацполиции рассказали, будут ли массово раздавать повестки

10:03

Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве: что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять