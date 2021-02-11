Вагинальное здоровье: что нужно знать в 20, 30, 40 и 50 лет

На протяжении всей жизни ваше влагалище может выглядеть и ощущаться по-другому. / Statusmen

С возрастом ваше тело претерпевает множество изменений. Это касается и влагалища. Ваше влагалище - это канал мягких тканей. Вход во влагалище является частью вульвы, которая также включает клитор, половые губы и лобковый бугорок.

Ваш внутренний вагинальный канал соединяет вульву с шейкой матки и маткой.

На протяжении всей жизни ваше влагалище может выглядеть и ощущаться по-другому. Чтобы влагалище оставалось здоровым, важно понимать, что происходит "там внизу", пишет Healthline.

Здоровье влагалища в 20 лет

Вам 20 лет - лучшие года для влагалища, в основном из-за пика половых гормонов эстрогена, прогестерона и тестостерона. Эстроген отвечает за то, чтобы влагалище оставалось смазанным, эластичным и кислым.

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Ваше влагалище окружено двумя комплектами кожных складок, известных как внутренние и внешние половые губы. Наружные половые губы содержат слой жировой ткани. К 20 годам внешний слой истончается и может казаться меньше.

Ваше либидо может быть на пределе в 20 лет. Если вы ведете половую жизнь, особенно если вы часто занимаетесь сексом, у вас могут возникнуть инфекции мочевыводящих путей (ИМП), поскольку бактерии перемещаются из влагалища в уретру. Чтобы свести к минимуму риск развития ИМП, помочитесь как можно скорее после секса, чтобы вывести бактерии из влагалища.

Ваше влагалище самоочищается. Когда оно очищается, то производит белые или прозрачные выделения. Гормональные изменения во время менструального цикла влияют на количество выделений из влагалища. Если у вас нет таких симптомов, как боль во время секса, зуд, выделения с неприятным запахом или жжение, ваше влагалище не требует особого ухода в возрасте 20 лет, кроме ежедневного мытья мягким мылом и водой.

Здоровье влагалища в 30 лет

В возрасте 30 лет внутренние половые губы могут потемнеть из-за гормональных изменений. Если вы забеременеете, выделения из влагалища могут увеличиться и стать молочными. Они могут иметь легкий запах, но не должны быть зелеными, желтыми, иметь неприятный или рыбный запах.

После родов влагалище может потерять часть своей эластичности и растянуться больше, чем обычно. Со временем большинство влагалищ вернутся к размеру почти до родов. Упражнения Кегеля укрепляют мышцы тазового дна и восстанавливают тонус влагалища.

Оральные контрацептивы могут вызывать изменения влагалища, такие как усиление выделений из влагалища, сухость влагалища и прорывное кровотечение. Эти симптомы часто проходят сами по себе. Если они не исчезнут, обратитесь к врачу. Возможно, вам придется попробовать несколько оральных контрацептивов, чтобы найти то, что вам подходит.

Здоровье влагалища в ваши 40

Благодаря перименопаузе, промежутку времени непосредственно перед прекращением менструации, ваше влагалище претерпевает значительные изменения к 40 годам. По мере того, как уровень эстрогена в организме снижается, стенки влагалища становятся тоньше и суше. Это называется атрофией влагалища и может вызывать:

вагинальное жжение

покраснение влагалища

болезненный секс

выделения из влагалища

вагинальный зуд

жжение при мочеиспускании

укорочение вагинального канала

повышенный риск сексуальных болезней

Регулярный секс помогает замедлить прогрессирование атрофии влагалища, увеличивая приток крови к влагалищу и сохраняя его эластичность. Вагинальные увлажнители, отпускаемые без рецепта, или нанесение вагинального крема с эстрогеном также могут помочь в борьбе с сухостью влагалища. Вагинальный эстроген выпускается в форме таблеток или сменного кольца. Если вы предпочитаете естественный путь, оливковое и кокосовое масло помогут сохранить влагалище увлажненным.

Ваши лобковые волосы могут истончиться или поседеть в течение четвертого десятилетия.

Здоровье влагалища в возрасте 50 лет и старше

К настоящему времени у вас, вероятно, прекратились менструации, а уровень эстрогена довольно низкий или истощен. Ваша вульва может выглядеть сморщенной. Атрофия влагалища - обычная проблема для многих женщин в возрасте 50 лет.

Низкий уровень эстрогена может изменить кислотность влагалища. Это может увеличить риск заражения из-за чрезмерного роста бактерий. Низкий уровень эстрогена влияет не только на влагалище. Это также влияет на мочевыводящие пути. Атрофия уретры может привести к подтеканию мочи, гиперактивности мочевого пузыря и частому мочеиспусканию.

Пероральная или вагинальная гормональная терапия может помочь уменьшить симптомы атрофии влагалища и мочевыводящих путей. Даже в этом случае гормональная терапия не подходит всем женщинам. Другие средства защиты включают:

делать упражнения для тренировки мочевого пузыря

использование вагинального расширителя для улучшения

эластичность влагалища

здоровая диета

поддержание здорового веса

уменьшение или исключение кофеина

бросить курить

делать упражнения Кегеля и другие упражнения для тазового дна

использование вагинальных лубрикантов

использование влагалищных увлажняющих средств

Женщины в постменопаузе подвержены риску выпадения влагалища. Продолжительные роды и роды естественным путем также являются факторами риска. Выпадение влагалища возникает, когда влагалище полностью или частично попадает в отверстие. Выпадение влагалища часто затрагивает другие органы, такие как мочевой пузырь, прямая кишка и матка.

Симптомы пролапса влагалища могут включать ощущение тяжести в тазу, вагинальный дискомфорт и боль в пояснице, которая проходит, когда вы ложитесь. Лечение пролапса влагалища - это упражнения на тазовое дно, введение пессария (поддерживающего устройства), чтобы удерживать выпавшую область на месте, или как в крайнем случае, операция.