Вакцина или природный иммунитет: ученые выяснили, что эффективнее

Как образовываются антитела после коронавируса / Getty

Ученые из Монреальского университета установили, что у людей, перенесших коронавирус в легкой форме, после вакцинации удваивается уровень антител, сообщает Newswise.

По результатам исследования, которые были опубликованы в журнале Scientific Reports, было установлено, что у многих пожилых людей, перенесших COVID-19 в начале пандемии до сих пор сохраняется иммунитет, который хорошо защищает против даже от штамма Дельта.

Так как большинство исследований посвящено оценке уровня антител у вакцинированных и переболевших COVID-19 в средней и тяжелой формах, канадские специалисты сосредоточились на сравнении иммунной защиты у трех групп: переболевших в легкой или бессимптомной форме, вакцинированных и переболевших в легкой форме и затем вакцинированных.

Отмечается, что исследование началось в 2020 году. В больнице Университета Лаваль ученые обследовали 32 взрослых канадца, у которых две-три недели назад диагностировали коронавирус в легкой форме.

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Затем в течение года наблюдали у них изменения уровня антител по мере появления новых штаммов коронавируса. За это время некоторые пациенты прошли вакцинацию.

Данные сравнивали с контрольной группой не болевших COVID-19.

Результаты показали, что у вакцинированных Pfizer BioNTech или AstraZeneca, уровень антител был значительно выше, чем у инфицированных людей, а среди переболевших высокие титры дольше сохранялись у пожилых.

"У всех, кто был инфицирован, вырабатывались антитела, но у пожилых людей их было больше, чем у взрослых в возрасте до 50 лет. Через 16 недель после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их кровотоке", – заявил один из руководителей исследования, профессор химического факультета Жан-Франсуа Массон.

В одном случае у переболевшего ранее мужчины после инфекции не было антител против варианта дельта, а после вакцинации они выработались.

Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро понедельника, 8 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 068 жителей страны. В том числе заболели 790 детей и 145 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 532 человек; летальных случаев - 473; выздоровели 8 200 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.