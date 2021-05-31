Вакцинация от Covid-19 без побочных эффектов: о чем это говорит

Первая прививка с меньшей вероятностью вызовет неприятные побочные эффекты / Daniel Foster / flickr.com/

Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases, показало, что менее четверти людей, получивших вакцину Pfizer, имели системные побочные эффекты, такие как головная боль и усталость, что было гораздо ниже, чем сообщалось в клинических испытаниях.

Другими словами: если с вами все в порядке, значит, все хорошо. Вот еще кое-что, что вам нужно знать об отсутствии реакции:

1. Это не значит, что вакцина "не сработала"

Мы постоянно слышим, что наличие побочных эффектов - это хорошо, потому что это указывает на то, что иммунная система организма хорошо реагирует на инъекцию и усиливает реакцию. Поэтому вы можете подумать, что отсутствие побочных эффектов - плохой знак, пишет Livestrong.com.

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Вот некоторые заверения: "Если у вас не было побочных эффектов от вакцины, это на самом деле ничего не значит", - сказал Луис Остроски-Цайхнер, доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Макговерна в Хьюстоне. Побочные эффекты или отсутствие побочных эффектов, у вас, вероятно, все еще развился сильный иммунный ответ на вирус.

2. Не стоит проходить тест на антитела

"Я видел пациентов, у которых не было побочных эффектов после вакцинации, и они были разочарованы и напуганы. Они просили пройти тест для измерения уровня их антител", - говорит Остроски-Цайхнер.

Идея заключается в том, что этот тест позволит вам узнать, есть ли у вас реакция антител и, следовательно, есть ли у вас иммунная защита от вируса. Эти тесты очень легко найти.

Одна проблема: "Мы не знаем, что означают результаты", - говорит д-р Остроски-Цайхнер. Он добавляет, что в большинстве лабораторий проводится качественный тест, то есть результаты показывают, есть ли у вас антитела на определенном уровне. Но эксперты не знают, какой уровень антител обеспечивает защиту, и есть другие типы иммунных клеток, которые играют роль, поэтому врачи не знают, что на самом деле говорят вам эти тесты. Пока они не узнают больше, воздержитесь от этого теста.

3. Вероятность того, что у вас раньше был COVID, менее вероятна

Это большое "если", но с этим можно просто поиграть: люди, которые ранее были инфицированы COVID-19, могут иметь более устойчивый ответ даже на первую дозу вакцины, говорит доктор Остроски-Цайхнер. Это может означать более сильные побочные эффекты при начальной дозе и может указывать на то, что выжившим после COVID требуется только одна доза, но это область текущих исследований.

Тем не менее, независимо от того, была ли у вас инфекция COVID до вакцинации или вы думаете, что она может быть у вас, вам все равно не следует пропускать вторую дозу.

4. Это не значит, что у вас не будет побочных эффектов от второй дозы

Если вы получаете двухдозовую вакцину Pfizer или Moderna, хорошо известно, что первая прививка с меньшей вероятностью вызовет неприятные побочные эффекты, чем вторая. Первоначальная доза заставляет ваше тело распознавать спайковый белок и начинает выстраивать иммунный ответ вашего организма, согласно Mayo Clinic News Network.

Однако при второй дозе эти антитела готовы к ответу - и они реагируют. В то время как 57 процентов людей в клинических испытаниях Moderna испытали системную реакцию (лихорадка, головная боль, озноб, мышечные боли) после первой дозы, у 82 процентов была такая реакция после второй дозы. Что касается вакцины Pfizer, люди с большей вероятностью сообщали о лихорадке, усталости, головной боли, ознобе, боли в мышцах и суставах после второй дозы.

Урок? Лучше подготовиться заранее. Если можете, выберите запланированный больничный и расслабьтесь, зная, что на самом деле вы не больны.