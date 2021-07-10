Ваша кожа кричит о помощи: эксперт объяснила, почему загар – это опасно

Даже при облачной погоде сохраняется опасность солнечных ожогов / УНИАН

Солнечный свет положительно влияет на организм, он помогает выработке гормона счастья, но солнце – не наш друг, заявила доктор медицинских наук, профессор дерматологии Марина Анфилова. По ее словам, солнечный ожог можно получить даже в облачную погоду и в воде. Поэтому загорать следует осторожно и с использованием специальных средств.

"К сожалению, у нас в обществе существует представление, что мы должны поехать в отпуск, разлечься на солнце и все эти дни интенсивно загорать – так, чтобы все увидели, что мы были на отдыхе. Но загар – это не есть хорошо. Это защитная реакция, это крик о помощи", – сказала Анфилова изданию Obozrevatel.

По ее словам, на солнце нельзя находиться в наиболее агрессивные периоды суток - с 11 до 16 часов, иначе может быть много негативных последствий загара. Также необходимо обязательно пользоваться солнцезащитными средствами.

"Всегда начинайте с максимально высоких солнцезащитных средств – SPF 50. Это может быть любое средство – спрей, гель, крем, молочко", - посоветовала эксперт.

Кроме того, следует смазывать все открытые участки тела, после купания нужно наносить новый слой средства.

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Можно ли загорать детям?

Что касается маленьких детей до двух лет, то им лучше не загорать. Дело в том, что кожа малыша в течение первого года жизни только выстраивает свои защитные свойства.

Врач также предупредила, что 80% солнечных лучей проходят сквозь облака, а значит, даже при облачной погоде сохраняется опасность солнечных ожогов.

"Это самая опасная ловушка. Горят, как правило, в облачную погоду, когда думают, что все защищены. И в воде также можно получить ожог", – резюмировала эксперт.

Как сообщал Главред, ранее эксперты объяснили, как лечить солнечный ожог. Были развенчаны мифы о кокосовом масле и уксусе.

Кроме того стало известно об опасности загара для людей, которые переболели COVID-19.