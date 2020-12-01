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Веганские диеты связали с опасным заболеванием

1 декабря 2020, 17:52

Это первое комплексное исследование рисков как тотальных, так и локальных переломов.

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Это первое комплексное исследование рисков как тотальных, так и локальных переломов / 1zoom.ru

Веганские диеты могут быть связаны с более высоким риском переломов костей.

По информации Medical News, исследователи обнаружили, что у веганов с низким потреблением кальция и белка риск переломов костей в среднем на 43% выше, чем у людей, которые ели мясо.

Продольное исследование, которое привело к этому открытию, опубликовано в журнале BMC Medicine.

Согласно исследованию, среди участников эксперимента, придерживающихся веганской диеты, было почти на 20 случаев переломов больше на 1000 человек в течение 10-летнего периода. В частности, веганы сталкиваются с более высоким риском переломов бедер и ног, а также переломов других основных участков, таких как ключицы, ребра и позвонки.

"Это первое комплексное исследование рисков как тотальных, так и локальных переломов у людей с разными диетическими группами", - говорит Тэмми Тонг, ведущий автор и эпидемиолог по питанию из Департамента здоровья населения Наффилда Оксфордского университета в Объединенном Королевстве.

Согласно исследованию, вегетарианцы и пескатарии - люди, которые не едят мясо, но едят рыбу, - также имели более высокий риск перелома бедра, чем люди, которые ели мясо.

Однако исследователи обнаружили, что учет индекса массы тела (ИМТ), пищевого кальция и пищевого белка частично снижает риск переломов в этих группах.

Исследователи проанализировали данные почти 55000 мужчин и женщин, живущих в Великобритании, которые согласились участвовать в оксфордском компоненте исследования European Prospective Investigation of Cancer and Nutrition (EPIC), чтобы изучить, как диета влияет на риск переломов.

Почти 30 000 участников ели мясо, около 8 000 были пескатарианцами, более 15 000 - вегетарианцами и почти 2 000 были веганами на момент их набора в период с 1993 по 2001 год.

Исследователи из университетов Оксфорда и Бристоля изучили результаты участников, отслеживая их истории болезни и свидетельства о смерти до середины 2016 года. Команда наблюдала за участниками в среднем более 17 лет.

В ходе исследования в общей сложности произошел 3941 перелом, в том числе 566 переломов руки, 889 запястья, 945 переломов бедра, 366 ног и 520 лодыжек и 467 переломов на других основных участках, которые, как установили исследователи, означают ключицу, ребра или позвонок.

Авторы не наблюдали значительных различий в рисках переломов рук, запястий или лодыжек между группами диеты после того, как они приняли во внимание ИМТ.

Диета и здоровье костей

Более ранние исследования связали потребление кальция и белка со здоровьем костей. Исследователи также показали, что низкий ИМТ связан с более высоким риском переломов бедра, но более низким риском переломов лодыжки.

Что касается конкретных типов диеты, предыдущие исследования показали, что у вегетарианцев минеральная плотность костей (МПК) ниже, чем у тех, кто ел мясо.

Согласно другим исследованиям, люди, которые придерживаются веганской или вегетарианской диеты, потребляют меньше диетического белка, а также имеют более низкий индекс массы тела, чем те, кто ест мясо. Кроме того, веганы могут потреблять значительно меньше кальция.

Авторы исследования обнаружили, что различия в риске полных и локальных переломов стали меньше, если учесть ИМТ, пищевой кальций и диетический белок.

Анализ 2019 года показал, что комбинированные добавки витамина D и кальция эффективны для профилактики переломов.

"Хорошо сбалансированная и преимущественно растительная диета может привести к повышению уровня питательных веществ и была связана с более низким риском заболеваний, включая болезни сердца и диабет", - говорит Тонг.

"Люди должны принимать во внимание преимущества и риски своего рациона и обеспечивать адекватный уровень кальция и белка, а также поддерживать здоровый ИМТ - то есть не иметь ни недостаточного, ни избыточного веса", добавляют ученые.

вегетарианцы
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