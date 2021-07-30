Вино и калории: что нужно знать

Сладкие вина часто слаще сухих. / Фото pixaby

Количество калорий в бокале вина может варьироваться от 120 до 165, в зависимости от сорта вина.

Вино - один из старейших напитков, популярный на протяжении веков. Даже сегодня он продолжает оставаться одним из самых потребляемых напитков в мире.

Вино содержит алкоголь, который вызывает у мозга хорошее самочувствие, а многие химические вещества, содержащиеся в вине, могут оказывать благотворное влияние на здоровье, пишет Medical News Today.

Читайте такжеВрач назвала продукты, с которыми нельзя сочетать вино

Эксперты связывают употребление вина с уменьшением воспаления и снижением артериального давления. Ежедневный бокал вина также может помочь предотвратить сердечные заболевания и инсульт.

Реклама

В этой статье сравнивается содержание калорий в различных типах вина и их источник. Он также противопоставляет вино другим алкогольным напиткам и исследует некоторые преимущества вина для здоровья.

Сколько калорий в вине?

Сладкие вина часто слаще сухих. Производители могут добавлять в эти вина больше сахара, что способствует получению более значительного количества калорий, чем их сухие аналоги.

Один бокал вина не приносит много калорий в дневное потребление энергии. Однако люди могут легко переусердствовать. Большинство людей выпивают более одного бокала вина за один присест, что приводит к общему увеличению количества потребляемых калорий.

Вино по сравнению с другими алкогольными напитками и их калорийность

Большинство бокалов вина содержат около 120 калорий, а сладкое вино содержит значительно больше калорий - 165 калорий на стакан.

Сравнивая калорийность вина и других популярных алкогольных напитков, люди должны учитывать размер порции. Бары и рестораны могут предлагать вино, спиртные напитки и пиво в разных количествах.

Польза вина для здоровья

Алкогольные и полифонические компоненты вина обладают полезным антиоксидантным, липидорегулирующим и противовоспалительным действием.

Предыдущие исследования показали, что умеренное употребление алкоголя может принести пользу для здоровья, в том числе увеличить количество "хорошего" холестерина в организме и снизить риск диабета.

Однозначных рекомендаций относительно употребления вина нет. Но многие исследования показали, что умеренное употребление красного вина защищает от:

атеросклероз

сердечно-сосудистые заболевания

гипертония

диабет 2 типа

определенные виды рака

неврологические расстройства

метаболический синдром

Антиоксиданты

Основа вина - измельченный виноград. Виноград содержит природный антиоксидант ресвератрол, и эта значительная концентрация антиоксиданта, вероятно, обеспечивает красное вино его многочисленными преимуществами для здоровья.

Кроме того, ресвератрол обладает противовоспалительными свойствами. Эти противовоспалительные свойства помогают защитить сердце и нервную систему, а также обладают антивозрастным действием.

Красное вино также содержит проантоцианидин. Это биоактивное химическое вещество может способствовать здоровью сердца и защищать от сердечных заболеваний и других воспалительных состояний.

Антиоксиданты, содержащиеся в красном вине, являются надежным источником для снижения окислительного стресса. Организм естественным образом вырабатывает активные формы кислорода и азота (RONS) посредством некоторых естественных процессов, повреждая клетки и ткани.

Чтобы бороться с этим, в организме также есть антиоксидантная защита, которая нейтрализует любые повреждения. Однако, если для борьбы с RONS недостаточно антиоксидантов, может возникнуть окислительный стресс.

Окислительный стресс играет роль в нескольких состояниях, в том числе: сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, нейродегенеративные заболевания и рак.

Таким образом, хотя красное вино не может вылечить эти состояния, оно может помочь предотвратить их, управляя окислительным стрессом.