Опасный вирус Эбола "проснулся" и снова начал убивать

Вирус Эбола "проснулся" и снова начал убивать / Reuters

Пока мир борется с пандемией коронавируса, "проснулся" еще один опасный вирус. Женщина умерла от вируса Эбола в Демократической Республике Конго спустя три месяца после окончания вспышки болезни, в результате которой погибло 55 человек.

Симптомы заболевания появились у женщины 1 февраля, а через два дня она скончалась в больнице в Бутембо. Она была замужем за мужчиной, заразившимся вирусом во время предыдущей вспышки, сообщает The Guardian.

"Это была крестьянка, жена пережившего лихорадку Эбола, у которой 1 февраля проявились типичные признаки болезни", - рассказал RTNC министр здравоохранения Этени Лонгондо.

Это произошло через три месяца после того, как власти ДРК объявили о прекращении одиннадцатой вспышки, за сотни миль на западе, которая заразила 130 человек и убила 55 из них.

Согласно исследованию, опубликованному в Медицинском журнале Новой Англии, вирус Эбола может жить в сперме выживших мужчин более трех лет.

"Провинциальная группа реагирования уже активно работает. Его поддержит национальная группа реагирования, которая в ближайшее время посетит Бутембо", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Это заявление потенциально знаменует начало двенадцатой вспышки Эболы в Демократической Республике Конго (бывший Заир) с момента обнаружения вируса у реки Эбола в 1976 году.

Симптомы заболевания очень тяжелые: высокая температура и мышечные боли с последующими рвотой и диареей, кожные высыпания, почечная и печеночная недостаточность, внутреннее и внешнее кровотечение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, средний уровень смертности от лихорадки Эбола составляет около 50%, но в случае некоторых эпидемий он может возрасти до 90%. Считается, что вирус, вызывающий Эбола, обитает у летучих мышей.

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