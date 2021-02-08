УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Опасный вирус Эбола "проснулся" и снова начал убивать

8 февраля 2021, 09:24

Симптомы заболевания появились у женщины 1 февраля, а через два дня она скончалась в больнице.

Эбола,иллюстрация
Вирус Эбола "проснулся" и снова начал убивать / Reuters

Пока мир борется с пандемией коронавируса, "проснулся" еще один опасный вирус. Женщина умерла от вируса Эбола в Демократической Республике Конго спустя три месяца после окончания вспышки болезни, в результате которой погибло 55 человек.

Симптомы заболевания появились у женщины 1 февраля, а через два дня она скончалась в больнице в Бутембо. Она была замужем за мужчиной, заразившимся вирусом во время предыдущей вспышки, сообщает The Guardian.

"Это была крестьянка, жена пережившего лихорадку Эбола, у которой 1 февраля проявились типичные признаки болезни", - рассказал RTNC министр здравоохранения Этени Лонгондо.

Это произошло через три месяца после того, как власти ДРК объявили о прекращении одиннадцатой вспышки, за сотни миль на западе, которая заразила 130 человек и убила 55 из них.

Согласно исследованию, опубликованному в Медицинском журнале Новой Англии, вирус Эбола может жить в сперме выживших мужчин более трех лет.

"Провинциальная группа реагирования уже активно работает. Его поддержит национальная группа реагирования, которая в ближайшее время посетит Бутембо", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Это заявление потенциально знаменует начало двенадцатой вспышки Эболы в Демократической Республике Конго (бывший Заир) с момента обнаружения вируса у реки Эбола в 1976 году.

Симптомы заболевания очень тяжелые: высокая температура и мышечные боли с последующими рвотой и диареей, кожные высыпания, почечная и печеночная недостаточность, внутреннее и внешнее кровотечение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, средний уровень смертности от лихорадки Эбола составляет около 50%, но в случае некоторых эпидемий он может возрасти до 90%. Считается, что вирус, вызывающий Эбола, обитает у летучих мышей.

Новая пандемия – о чем сообщалось ранее:

  • Ученые заговорили о новой устрашающей пандемии, которая может уничтожить половину человечества. Как заявил британский ученый Майкл Грегор, новый потенциальный источник пандемии - птицефабрики, где по всему миру содержатся миллионы кур.
  • Во Всемирной организации здравоохранения забили тревогу из-за риска новой пандемии из-за вируса Nipah (Нипах) или NiV. Смертность от заболевания может составить 40-70%, а сам вирус очень быстро распространяется.
  • Человечеству грозит новая пандемия, "больше похожая на черную смерть" - и она будет намного хуже, чем COVID-19. Исследователь окружающей среды Джон Видал предупредил, что зоонозные инфекции, которые передаются от животных к человеку, представляют собой серьезную угрозу для человечества, так как могут поразить земной шар в течение нескольких недель, убив десятки миллионов человек.

лихорадка Эбола вирус Эбола
Сейчас вы просматриваете новость «Опасный вирус Эбола "проснулся" и снова начал убивать». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Комаровский перечислил витамины, которые очень важны для здоровьяКомаровский перечислил витамины, которые очень важны для здоровья Диетолог рассказала о каше, которая снижает риск инсульта и инфарктаДиетолог рассказала о каше, которая снижает риск инсульта и инфаркта Названо идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизньНазвано идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь Как справиться с давлением при минимуме лекарств - ответ ученыхКак справиться с давлением при минимуме лекарств - ответ ученых Сад леди: самые распространенные мужские ошибки при куннилингусеСад леди: самые распространенные мужские ошибки при куннилингусе
Следующий материал

Последние новости

10:46
Вакцина, карантин и закрытие каналов: что говорил Зеленский на масштабном форуме в Киеве
10:39
Украину накроет буря: дороги завалит снегом до 40 см Видео
10:32
Ученые узнали, как увеличение веса с течением времени может предсказать смертность Видео
10:30
Эксперт объяснил, почему украинцам не светят европейские зарплаты Видео
10:25
Сегодня Зеленский проводит форум, на который согнали кучу силовиков
Реклама
10:16
Зеленский может получить шанс говорить с Путиным на равных мнение
10:04
Арахисовое масло: врачи рассказали, полезно ли оно для здоровья Видео
09:48
Рак легких у женщин: названы специфические симптомы Видео
09:47
Внучка Ющенко высказалась после провала на шоу Голос країни Видео
09:38
Эксперт назвал главный риск для Украины, если США присоединятся к переговорам по Донбассу
09:24
Опасный вирус Эбола "проснулся" и снова начал убивать Видео
09:20
Минималка в Украине оказалась в 10 раз ниже, чем в Европе: что обещают в Кабмине Видео
08:27
В ЮАР забраковали вакцину от коронавируса, которую поставят в Украину Видео
08:25
Гороскоп на 8 февраля для всех: кого атакуют критические ситуации, а кто будет счастливчиком Видео
08:21
Почему в Украине не будет польских зарплат мнение
08:07
После ночного снегопада Киев сковали пробки Видео
07:58
Наперекор Трампу: Байден возвращает США в Совет ООН по правам человека Видео
07:20
Неделя началась с метелей, дождей и гололеда: каким регионам Украины не повезло больше всего Видео
07:14
"Ошибочная тактика": эксперт оценил провал бунта в РФ из-за Навального Видео
06:55
Внешняя политика США при Байдене: к чему готовиться Украине мнение
Реклама
06:39
Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз Видео
06:33
Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето Фото
06:01
Восточный Новый год: как и когда встречать, и что он принесет Украине
04:59
Журналист раскрыл сценарий, при котором США войдут в союз с Россией против Китая Видео
04:24
В моде прическа хвост: самые стильные варианты на 2021 год Фото Видео
03:50
От РЛС до ядерного оружия: стало известно, как РФ готовится к войне за Крым Видео
03:03
Эпидемиолог рассказал, кому категорически нельзя делать вакцинацию от COVID-19 Видео
02:12
Как варить пельмени правильно - простой рецепт Видео
01:36
Как разморозить машину от льда зимой: эксперты дали действенные советы
01:30
От корветов до истребителей: военный эксперт рассказал, как США вооружат Украину Видео
01:15
В Европе осудили режим Лукашенко и призвали к новым выборам президента Беларуси Видео
00:55
В Борисполе поймали иностранца с двумя чемоданами таблеток-"наркотиков"
00:44
Журналист объяснил, как закрытие "каналов Медведчука" связано с приговором Навальному Видео
00:18
В ВОЗ объяснили ситуацию с заявлениями о связи бесплодия с вакциной от COVID-19 Видео
00:04
В Раде назвали дату начала вакцинации украинцев препаратом Pfizer Видео
07 февраля, воскресенье
23:45
Боррель резко высказался в адрес России после своего визита в Москву Видео
23:30
7 сервисов и программ для скачивания музыки и видео из ВКонтакте
22:49
Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине Видео
22:37
Стало известно о планах по новым санкциям Евросоюза против России Видео
22:24
Врачи объяснили, кому нельзя есть бананы Видео
Реклама
21:57
Российские СМИ обнаружили "дом Навального" в Германии Видео
21:44
Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет и придет весна Видео
21:09
У Кравчука раскрыли провал планов России по капитуляции Зеленского на Донбассе Видео
21:08
Оля Полякова публично оскорбила Тину Кароль Видео
20:24
Разумков рассказал, кого украинцы винят в повышении тарифов на коммуналку Видео
19:44
Женские прически в стиле гранж "пошли войной" на моду 2021: фото Фото
19:41
"Это нереально": экс-министр распекла планы властей по вакцинации от COVID-19 Видео
19:31
Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time перенесён во второй раз Видео
19:16
Как живут преступники: в Сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО Фото Видео
19:05
Байден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналист Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять