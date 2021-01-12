Витамины для того, чтобы забеременеть: что принимать

Для обоих полов наблюдается возрастное снижение фертильности к 30 годам. / Pixabay

Пытаетесь ли вы забеременеть в первый раз или уже какое-то время, пренатальные поливитамины - это стандартная помощь. По словам Дженнифер Хиршфельд-Цитрон, доктора медицины, репродуктивного эндокринолога из Центров фертильности США, некоторые конкретные витамины могут быть достойным вариантом для дальнейшего изучения.

Для обоих полов наблюдается возрастное снижение фертильности к 30 годам. Это делает бесплодие распространенной проблемой, затрагивающей до одной трети пар, пытающихся зачать ребенка.

Людям, пытающимся забеременеть, клиника Майо рекомендует женщинам репродуктивного возраста начинать принимать пренатальные витамины ежедневно - даже до того, как они начнут пытаться зачать ребенка.

Вот некоторые из наиболее рекомендуемых пренатальных витаминов и добавок, которые способствуют женской фертильности и достижению здоровой беременности.

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Какие витамины и добавки для беременных лучше всего?

Многие из рекомендуемых пренатальных витаминов и добавок содержат антиоксиданты в качестве одного из основных ингредиентов. Это связано с тем, что исследования показывают, что антиоксиданты борются с окислительным стрессом, который может быть связан с женским бесплодием. Однако важно отметить, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, действительно ли антиоксиданты повышают фертильность.

Хиршфельд-Цитрон предлагает следующие общие пренатальные витамины и добавки для повышения женской фертильности:

Коэнзим Q10. Это безрецептурный антиоксидант, который, по словам Хиршфельд-Цитрон, может улучшить качество яиц. Теоретически лучшее качество яиц связано с меньшим риском генетических аномалий, таких как слишком мало или слишком много хромосом, которые могут вызвать трисомию 21 (синдром Дауна), синдром Тернера и другие состояния. Коэнзим Q10 может также уменьшить повреждение клеток и повысить выработку энергии в клетках.

Мелатонин. Это гормон с антиоксидантной активностью, который можно найти как безрецептурную добавку. Обзор 2012 года предполагает, что гормон способствует оплодотворению, уменьшая повреждение клеток внутри яичников.

Хиршфельд-Цитрон говорит, что это может быть особенно важно для женщин, работающих в ночную смену, чей график нарушает их циркадный ритм - внутренние часы, регулируемые мелатонином. Она рекомендует 3 мг каждый вечер, так как мелатонин также способствует улучшению сна.

Омега-3 жирные кислоты. Омега-3 жирные кислоты, обычно содержащиеся в рыбе и льняном семени, могут способствовать выработке гормонов. Хиршфельд-Цитрон говорит, что они также могут помочь производить яйца более высокого качества и улучшать репродуктивную функцию с возрастом.

"Повышенный уровень омега-3 показал, что улучшает развитие эмбриона и улучшает исходный уровень эстрогена", - говорит она. Эстроген способствует утолщению слизистой оболочки матки, чтобы подготовить организм к беременности.

Витамин D. Ваш организм вырабатывает этот жирорастворимый витамин под воздействием солнечного света. Вы также можете получать витамин D через определенные продукты и в качестве добавки. Это помогает контролировать гены, участвующие в производстве эстрогена, а также имплантацию эмбриона.

"У большинства из нас дефицит витамина D. Я настоятельно рекомендую добавить не менее 1000 МЕ, которые содержатся в некоторых пренатальных витаминах", - говорит Хиршфельд-Цитрон. Нет необходимости принимать дополнительный витамин D вместе с поливитаминами, если только ваш врач не назначил его.

Фолиевая кислота. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), фолиевая кислота - это витамин B, который должны принимать все женщины репродуктивного возраста из-за его способности вырабатывать новые клетки, например, для ногтей, волос и кожи. Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что при приеме в качестве добавки повышается вероятность беременности.

Фолиевая кислота также важна для предотвращения врожденных дефектов. Центр женского здоровья MGH заявляет, что большинство беременностей остаются незамеченными в первые несколько недель, критический период для формирования нервной трубки, которая формирует головной и спинной мозг у плода. Для большинства людей рекомендуется дневная минимальная доза 400 мкг фолиевой кислоты.

Советы по витаминам для беременных

Хиршфельд-Цитрон говорит, что комплексные пренатальные витамины или поливитамины "должны содержать фолиевую кислоту, кальций и железо, а в идеале также содержать витамин D, витамин C, витамин A, витамин E, цинк и медь. Они необходимы, если вы пытаетесь зачать ребенка".

Если пренатальные витамины в форме таблеток вызывают расстройство желудка, вы можете попробовать жидкие добавки или жевательные таблетки. Однако при выборе жевательных конфет важно иметь дополнительные добавки, так как в них может отсутствовать железо.

Принимая витамины для беременных, лучше всего запивать их полным стаканом воды. Для лучшего усвоения Хиршфельд-Цитрон рекомендует принимать пренатальные витамины во время еды. Поговорите со своим врачом, если у вас есть проблемы с тошнотой или запором.

Хиршфельд-Цитрон также говорит, что не имеет большого значения, прописаны витамины или нет. "Питательные вещества в витаминах для беременных, отпускаемых без рецепта, и витамины, отпускаемые по рецепту, похожи. В некоторых случаях отпускается по рецепту дородовые витамины могут быть легче для желудка ", - говорит она.

Когда следует обращаться к врачу по поводу фертильности?

Как правило, ваш акушер-гинеколог проводит первый раунд тестов на фертильность. Женщины, пытающиеся забеременеть более одного года или более 6 месяцев, если возраст 35 лет и старше, могут пройти обследование у специалиста по фертильности. Тесты на фертильность могут включать проверку уровня репродуктивных гормонов, а также:

Тест на овуляцию: анализ крови, чтобы определить, происходит ли овуляция нормально и регулярно.

Тестирование резерва яичников: тесты, которые проверяют уровни антимюллерова гормона (АМГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), проверяют количество яйцеклеток, доступных для потенциального оплодотворения.

Визуальные тесты:В соногистерограмме используется физиологический раствор и делается подробный снимок матки для проверки наличия заболеваний матки или яичников.

Гистеросальпингограмма (HSG): тесты на закупорку и другие проблемы в матке или фаллопиевых трубах.

Помимо старения, на женскую фертильность влияет ряд состояний, таких как эндокринные нарушения, эндометриоз и синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Люди с нелеченой гонореей или хламидиозом подвержены риску воспалительного заболевания органов малого таза, которое может блокировать маточные трубы.