Витамины для зимы: что нужно каждому организму

Витамины и минералы - это соединения, которые необходимы вашему организму для оптимального функционирования. / Pixabay

Витамины и минералы - это соединения, которые необходимы вашему организму для оптимального функционирования.

Витамины, 13 из которых необходимы для вашего здоровья, производятся живыми существами, и большая часть из них должна быть получена с пищей.

С другой стороны, минералы в основном поступают из земли, и людям требуется 16 из них в микроколичествах.

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Уравновешивая витамины и минералы, вы можете поддерживать свой уровень энергии, повышать иммунитет и улучшать здоровье волос, кожи и ногтей.

Придает больше энергии

По словам врача одной из платформ по биохакингу, доктора Ленхерра, на ваш уровень энергии влияет множество факторов, включая диету, гидратацию, настроение, температура, погода, гормоны и, что важно, уровень питательных веществ.

Она добавила: "Когда у вас есть правильный баланс витаминов, ваше тело может эффективно вырабатывать энергию для подпитки. B12 - это ключевой витамин, который помогает вашему организму преобразовывать потребляемую пищу в глюкозу для получения энергии. Когда у вас низкий уровень B12, вы можете производить меньше энергии и, следовательно, чувствовать себя вялым и утомленным".

По ее мнению, чтобы оптимизировать вашу энергию, убедитесь, что вы потребляете достаточное количество B12 с пищей.

"B12 поступает преимущественно из продуктов животного происхождения, поэтому, если вы вегетарианец или веган, вам могут посоветовать принимать добавки с B12", - говорит она.

Усильте свою иммунную систему

Ваша иммунная система постоянно нуждается в витаминах и минералах для эффективного функционирования.

Ленхерр объяснил: "Сюда входят цинк, витамин D и витамин C. Витамин D вырабатывается, когда ваша кожа получает прямой солнечный свет, поэтому в зимние месяцы может наблюдаться повышенная тенденция к снижению уровня витамина D.

В темные месяцы важно оптимизировать уровень витамина D, принимая добавки или употребляя продукты, богатые витамином D, чтобы ваша иммунная система была заряжена.

Улучшает кожу, ногти и волосы

Недостаток необходимых питательных веществ в вашем рационе потенциально может привести к сухости кожи, ломкости ногтей и ослаблению волос.

Ленхерр посоветовал: "Цинк, железо, витамины С и А способствуют здоровью ваших волос, кожи и ногтей. Обеспечение того, чтобы вы получали эти питательные вещества из своего рациона или с помощью целевых добавок, может помочь вам достичь сияния изнутри".

Как оптимизировать уровень витаминов

"Часто бывает сложно добиться равномерного баланса витаминов и минералов только из своего рациона, особенно если вы следуете определенным диетическим принципам, таким как веганство, вегетарианство и т. д.", - говорит Ленхерр.

Если вы часто не контролируете свой уровень с помощью анализа крови, может быть трудно понять, какого питательного вещества вам может не хватать и сколько внимания вам нужно, чтобы сосредоточиться на определенных питательных веществах по сравнению с другими.

Поэтому перед приемом любых витаминов и добавок, необходимо проконсультироваться в врачом и произвести необходимые анализы крови.