Вкусно есть и не толстеть: диетолог объяснила, как совместить жирные продукты и правильное питание

Примерно третья часть ежедневных калорий в организм человека должна поступать с жирами, говорит Светлана Фус.

Фигура, похудение / pixabay.com

​Бытует мнение, что правильное питание и жиры несовместимы. Считается, что они портят фигуру, но это не так.

Диетолог Светла Фус говорит, что употреблять жиры не только можно, но и нужно, но необходимо обратить внимание, сколько граммов жира потребляется и убедиться, что баланс питательных веществ соблюден.

Какая должна быть калорийность рациона при похудении?

Рацион будет сбалансированным, если его калорийность обеспечивается в следующих пропорциях:

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углеводы составляют 55-60%, среди них "простые" углеводы - не более 10%, белки - 15-20%,

доля жиров - 25-30%.

Кто такая Светлана Фус Диетолог, работает врачом-диетологом более 30 лет. Диетолог проекта "Зважені та щасливі", эксперт шоу "Все буде добре" на телеканале СТБ. Автор проекта "Диетамбой". С 2016 возглавляет Центр нормализации веса. Автор книги "Неужели это все из-за еды? Лайфхаки по правильному питанию для подростков", которую она написала в соавторстве с детской писательницей Машей Сердюк.

Примерно третья часть ежедневных калорий должна поступать с жирами.

"В пересчете на 1 кг веса человека нормальной комплекции составит около 1 грамма жира. Это значит, что наша норма - не более 60-70 граммов жира ежедневно", - говорит диетолог.

Нужен баланс

Чтобы достичь оптимального баланса жиров в суточном рационе надо знать содержание жира в повседневных продуктах:

2 столовые ложки растительного масла это 25 г жира;

20 г сливочного масла содержат 15 г жира;

в 100 г сыра 5% или 30 г сыра 17% жирности доля жира составит 5 г;

в стакане молока или кефира (жирностью 3,2%) будет содержаться 8 г жира;

в нежирной говядине (100 г) жир составит 17 г;

в рыбе средней жирности (порция 140 г) - 5-10 г жира.

"Хорошие" жиры

Также существуют продукты, которые содержат ненасыщенные жиры. В этом списке есть растительные масла (кукурузное, льняное, подсолнечное, соевое, оливковое), орехи, оливки, авокадо и некоторые виды рыбы, такие как лосось, макрель и сардины.

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