Влага в канале похоти: топ-5 способов надолго возбудить женщину

Топ-5 способов надолго возбудить женщину/ Колобок

Практически любой мужчина сталкивался с вопросом ‒ как возбудить и "завести" свою даму.

Портал Sexbox опросил экспертом и те составили топ-5 надежных способов добиться возбуждения у дамы.

Способ №1. Начни с эротичных разговоров. Не целуй и не трогай ее. Можешь наклониться прямо к уху, дышать горячим дыханием. Медленно и долго рассказывай, что конкретно ты собираешься сделать. Шепчи ей, что она обязательно испытает оргазм и ей будет очень приятно.

Способ №2. Не трогай, не обнимай и не целуй, отклоняй ее руки. Не давай ей тебя целовать – просто говори. Это необычное действие усилит возбуждение девушки.

Способ №3. Аккуратно посасывай и слегка покусывай шею – найди наиболее чувствительное место.

Способ №4. Не забывай шептать на ухо пошлости и потом ласкать девушку кончиком языка.

Способ №5. Грудью аккуратно надавливать на ее грудь. Если все идет по плану, то соски у девушки станут очень чувствительными.

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