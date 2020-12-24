Влага в канале похоти: топ-5 способов надолго возбудить женщину

Как утверждают эксперты, хватает способов добиться того, чтобы женщина визжала от возбуждения.
Практически любой мужчина сталкивался с вопросом ‒ как возбудить и "завести" свою даму.
Портал Sexbox опросил экспертом и те составили топ-5 надежных способов добиться возбуждения у дамы.
Способ №1. Начни с эротичных разговоров. Не целуй и не трогай ее. Можешь наклониться прямо к уху, дышать горячим дыханием. Медленно и долго рассказывай, что конкретно ты собираешься сделать. Шепчи ей, что она обязательно испытает оргазм и ей будет очень приятно.
Способ №2. Не трогай, не обнимай и не целуй, отклоняй ее руки. Не давай ей тебя целовать – просто говори. Это необычное действие усилит возбуждение девушки.
Способ №3. Аккуратно посасывай и слегка покусывай шею – найди наиболее чувствительное место.
Способ №4. Не забывай шептать на ухо пошлости и потом ласкать девушку кончиком языка.
Способ №5. Грудью аккуратно надавливать на ее грудь. Если все идет по плану, то соски у девушки станут очень чувствительными.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Ученые выяснили - поскольку женщины испытывают оргазм далеко каждый половый акт, то у них хватает сил, чтобы вести разговор после секса.
- У мужчин все ровно наоборот ‒ они потратили всю энергию на достижение оргазма и потому их чаще всего тянет спать.