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Влажный колодец любви: какие ошибки делают мужчины в куннилингусе

22 декабря 2020, 05:05

Эксперты в деталях опросили девушек по поводу того, какие ошибки делают их мужчины в куннилингусе.

Куник
Какие ошибки делают мужчины в куннилингусе / Космо

Тысячи и тысячи дам наверняка скажут, что куннилингус — лучшая прелюдия к сексу. Более того, есть мнение, что опытный мужчина способен собственными навыками довести девушку до оргазма за три-четыре минуты.

Портал Sexbox.online опросил женщин и те составили перечень ошибок, которые допускают мужчины во время куннилингуса.

№1. Торопливость и нетерпеливость

Не нужно торопиться, если девушке нравится это. Лучше мужчине потерпеть и поработать своих языком столько, сколько нужно будет. Кому-то нужно пять минут, кому-то ‒ 30.

№2. Слишком интенсивно и быстро

Первое что нужно понять — клитор и вульва крайне чувствительные и эрогенные зоны. Не нужно никуда торопиться, наращивать темп стоит постепенно (примерно как дамы делают минеты). Начинать с медленных ласковых движений и увеличивать темп с возбуждением.

№3. Лишние звуки и разговоры

Не разговаривать и ничего не спрашивать во время куннилингуса. Не интересоваться: "Как? Нравится". Если не будет нравиться, девушка сама вам скажет или намекнет, или направит в нужное "Место". А лишние разговоры только отвлекают и вызывают раздражение.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

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