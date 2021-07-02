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Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку"

2 июля 2021, 21:39

Исследователи также выявили обратную связь между средиземноморской диетой и внезапной сердечной смертью.

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Еда имеет решающее значение для здоровья / 1zoom.ru

В новом исследовании исследователи обнаружили положительную связь между южной диетой, которая включает больше жареной пищи и сладких напитков, и внезапной сердечной смертью. Они также связали средиземноморскую диету со снижением риска внезапной сердечной смерти.

Исследование, опубликованное в Журнале Американской кардиологической ассоциации, предлагает дополнительные доказательства важности диеты для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Здоровье сердца и диета

По данным надежного источника Управления по профилактике заболеваний и укреплению здоровья (ODPHP), человек может улучшить здоровье своего сердца, изменив свой рацион. ODPHP предполагает, что люди едят разнообразные фрукты и овощи, обезжиренные молочные продукты, цельнозерновые продукты, различные белки и ненасыщенные жиры.

Исследования показали, что средиземноморская диета, в которой основное внимание уделяется бобовым, овощам, фруктам, рыбе и зерновым, может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи также выявили обратную связь между средиземноморской диетой и внезапной сердечной смертью. Однако исследование имело значительные ограничения, поскольку в нем участвовало непропорционально большое количество белых участников и оно было сосредоточено в первую очередь на женщинах.

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Исследователи взяли базовую медицинскую и демографическую информацию от участников на исходном уровне и попросили их каждый год заполнять анкету о частоте приема пищи, чтобы показать, сколько из 110 различных продуктов питания они ели в течение предыдущих 12 месяцев.

Глядя на эти данные, исследователи смогли дать каждому участнику оценку средиземноморской диеты, отражающую их приверженность средиземноморской диете.

Исследователи также смогли выделить пять диет:

  • Схема для удобства: эта диета в основном состояла из макарон, пиццы, а также блюд мексиканской и китайской кухни.
  • Растительный образец: люди, следующие этому образцу, ели много овощей, фруктов, злаков, бобовых, йогурта, курицы и рыбы.
  • Рисунок сладостей: этот рисунок включал большое количество десертов, конфет, шоколада и сладких хлопьев.
  • Южный образец: южный рацион богат жареной пищей, сладкими напитками, обработанным мясом и мясом, а также яйцами.
  • Алкоголь и салат: люди, следующие этому образцу, употребляли много листовой зелени, заправок, помидоров и алкогольных напитков.

По словам ведущего автора, профессора Джеймса М. Шикани, профессора медицины и заместителя директора по исследованиям в отделе профилактической медицины Университета Алабамы в Бирмингеме: "Все участники в определенной степени придерживались каждой схемы, но обычно придерживались ее".

Южная диета увеличивает риск

Исследователи обнаружили, что участники, которые наиболее строго придерживались южной диеты, имели на 46% более высокий риск внезапной сердечной смерти, чем те, кто придерживался ее меньше всего.

И наоборот, участники, которые наиболее строго придерживались средиземноморской диеты, были на 26% меньше подвержены риску внезапной сердечной смерти, чем те, кто придерживался самой низкой приверженности.

По словам профессора Шикани: "Хотя это исследование носило наблюдательный характер, результаты показывают, что диета может быть изменяемым фактором риска внезапной сердечной смерти, и, следовательно, диета является фактором риска, который мы в некоторой степени контролируем".

Однако профессор Шикани считает, что люди, которые хотят перейти от южной диеты к средиземноморской, не должны пытаться сделать это сразу.

"Я предлагаю небольшие, постепенные изменения в рационе - они кажутся более устойчивыми", - сказал профессор Шикани.

"Например: употребление мяса (особенно мясных продуктов) только несколько дней в неделю, а не каждый день, и уменьшение размеров порций; добавление рыбы 1 или 2 дня в неделю вместо того, чтобы всегда есть пчелу е или свинина; чаще добавляйте овощи в качестве гарнира, а не картофель или другие крахмалистые гарниры; сокращение количества сахаросодержащих напитков, потребляемых каждый день; и сократите количество сладостей, но не откажитесь от них (сделайте их случайным угощением) ".

"Это действительно зависит от того, какова базовая диета человека, но почти всегда есть возможность внести небольшие изменения с целью включения этих изменений в свой обычный рацион и создания более крупных изменений с течением времени. Однако крупные, массовые изменения в диете, сделанные сразу, почти никогда не будут длиться долго - лучше всего постепенное ".

здоровье
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