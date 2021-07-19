Вода из семян чиа: названо новое волшебное средство для похудения

Нет исследований по использованию воды из семян чиа для похудения / 1zoom.ru

По словам сторонников новейшей вирусной тенденции в области здоровья TikTok, употребление суперсемян, пропитанных H2O, может быть ключом к предотвращению переедания и, в конечном итоге, к снижению веса.

Пользователь TikTok "happyandhealthyolivia" поделилась хаком для здоровья в рамках своей популярной серии "Тенденции здоровья в TikTok, которые действительно работают", пишет Everydayhealth.

С 28 июня этот короткий видеоролик был просмотрен более 12,4 миллионов раз и включает демонстрацию того, как приготовить напиток для предполагаемого похудения.

"Просто смешайте 1 столовую ложку семян чиа со стаканом воды (по желанию: добавьте лайм) и пейте за 30 минут до еды", - говорит она, в дополнение к объяснению, что они усиливают чувство сытости.

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Другой пользователь, "kanipark", смешивает воду с семенами чиа, хвастаясь, что крошечные черные семена наполнены клетчаткой, белком, полезными жирами, кальцием, марганцем, магнием, фосфором и антиоксидантами.

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"Утреннее питье воды с семенами чиа может улучшить пищеварение и опорожнение кишечника. Отлично подходит для потребления белка, здоровья сердца, здоровья костей, контроля сахара в крови, пищеварения, потери веса и воспалений", - пишет она. "На самом деле он ни на что не похож, но и не вкусный. Но если я выпью все это, я знаю, что наемся, потому что он очень густой ".

Что наука говорит о семенах чиа для похудения?

По данным некоммерческой организации FoodPrint, семена чиа происходят из растения чиа, Salvia Hispanica, и они получили свое название от ацтекских воинов, которые использовали их в качестве пищи для выживания.

Нет исследований по использованию воды из семян чиа для похудения, и даже по поводу одних только семян чиа нет строгих исследований, предполагающих, что они обеспечивают эту пользу. Например, небольшое бразильское исследование, опубликованное в 2015 году в Nutricion Hospitalaria с участием 26 мужчин и женщин с избыточным весом или ожирением, показало, что ежедневное употребление 35 граммов (около 3 столовых ложек) семян чиа в течение 12 недель приводит к потере веса. Тем не менее, исследование было небольшим и краткосрочным.

Тем не менее, добавление семян чиа в диету для похудения может иметь некоторые достоинства. "Семена чиа богаты клетчаткой, которая помогает увеличить чувство сытости", - говорит диетолог Тара Коллингвуд. Она также отмечает, что они являются хорошим источником белка и жира, которые насыщают организм и могут предотвратить переедание. По данным Министерства сельского хозяйства США, всего в 2 столовых ложках крошечных черных семян содержится 4,7 г белка, 10 г клетчатки (отличный источник) и 9 г жира (почти исключительно хорошие).

"Итог: семена чиа могут предотвратить голод, потому что они дольше перевариваются". Однако ежедневный стакан воды с семенами чиа не устранит вреда от неправильного питания или избытка калорий.

Какая еще польза для здоровья от семян чиа?

Когда вы едите семена чиа, вы получаете больше, чем возможность похудеть.

"Семена чиа крошечные, но они содержат больше питательных веществ, чем вы думаете", - говорит Коллингвуд. Их часто называют "суперпродуктами", они содержат омега-3 жирные кислоты (из альфа-липоевых кислот или ALA, растительной формы жирных кислот), антиоксиданты, кальций, фосфор, магний, медь, железо и цинк. - отмечает она.

В предыдущем обзоре, опубликованном в апреле 2016 года в Journal of Food Science and Technology, предполагалось, что семена чиа содержат антиоксиданты, которые могут защищать печень и сердце, продлить жизнь и предотвратить рак. Исследователи также отметили, что как обильный источник клетчатки они могут помочь пищеварению и помочь справиться с такими заболеваниями, как диабет 2 типа, высокое кровяное давление и депрессия.

Как приготовить воду из семян чиа?Если вы все еще хотите взбивать воду с семенами чиа, Коллингвуд предлагает замочить их в воде на 30 минут или до тех пор, пока они не станут "консистенцией геля, похожего на тапиоку". Не существует установленного соотношения между водой и семенами чиа, но видеоблогеры на TikTok используют 1 столовую ложку семян в обычном стакане воды.

Хотя смешивание чиа с водой не усилит потенциальные преимущества семян для похудения, оно сделает их более вкусными, не говоря уже о том, что их будет безопаснее есть. (Как ранее сообщал Time, суперсемена могут стать причиной удушья, если их есть отдельно в сыром виде и в избытке.)

Если вам не нравится пить семена чиа, попробуйте есть их в сухом виде поверх салатов или добавляйте их в выпечку, например, в хлеб или блины, - советует Коллингвуд. Вы также можете добавить их в смузи или использовать для взбивания пудинга с семенами чиа на завтрак или закуску. Чтобы приготовить последнее, просто смешайте семена чиа с любимым молоком и оставьте на ночь, говорит Коллингвуд. По желанию добавьте другие смеси, такие как свежие фрукты, орехи и подсластитель. В одном рецепте пудинга с чиа блоггер Love and Lemons рекомендует от 1 ½ стакана молока до ¼ стакана чиа, а также другие вкусные смеси, такие как корица и свежий лимонный или апельсиновый сок.

Есть ли риск для здоровья от употребления семян чиа?

Поскольку семена чиа богаты питательными веществами и содержат приличное количество калорий и жира на порцию, ешьте их в умеренных количествах. По данным Министерства сельского хозяйства США, типичный размер порции семян чиа составляет 2 столовые ложки, которые содержат около 138 калорий.

Кроме того, поскольку семена чиа очень богаты клетчаткой, Коллингвуд рекомендует употреблять достаточно воды или другой жидкости, чтобы их запить. Это поможет улучшить пищеварение и избежать запоров, газов и других проблем с пищеварением, связанных с потреблением слишком большого количества клетчатки без воды. Если в вашем рационе мало клетчатки, не забудьте также постепенно увеличивать потребление клетчатки, согласно данным клиники Майо.

Итог: стоит ли пробовать воду из семян чиа?

Итак, неужели TikToker на что-то рассчитывает, выпивая воду с семенами чиа для похудения? По словам Коллингвуда, в сочетании с осознанным и здоровым питанием семена чиа могут помочь вам похудеть. "Чиа насыщает и может помочь предотвратить голод и перекус позже в течение дня, если кто-то заботится о порциях и обращает внимание на свое тело, говоря им, голодны они или сыты", - объясняет она.

Но семена чиа - не волшебное средство для похудения. Они никоим образом не сжигают лишние калории и не повышают обмен веществ. Кроме того, если вы потребляете их слишком много, вместо этого вы можете набрать вес.

Однако добавление столовой ложки к воде может помочь вам насытиться и помешать вам есть больше - в дополнение к другим преимуществам для здоровья.