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Воспаление кишечника: симптомы, причины и факторы риска

26 ноября 2020, 18:29

Есть разные типы колита, классифицируемые по причинам.

Боль
Есть разные типы колита, классифицируемые по причинам. / Pixabay

Колит - это общий термин для обозначения воспаления внутренней оболочки толстой кишки.

Есть разные типы колита, классифицируемые по причинам. Инфекции, плохое кровоснабжение и паразиты могут вызвать воспаление кишечника.

Содержние

Если у вас воспаление кишечника, у вас, вероятно, будут боли в животе, спазмы и диарея.

Причины воспаления кишечника

Есть несколько различных типов колита и других состояний, которые могут вызвать воспаление толстой кишки.

Инфекция

Инфекционный колит может быть вызван вирусами, бактериями и паразитами. У человека с инфекционным колитом будет диарея и лихорадка, а образец кала даст положительный результат на энтеропатогены, такие как:

  • сальмонелла
  • кампилобактер
  • Escherichia coli (кишечная палочка)

В зависимости от причины инфекции инфекционный колит может быть передан из-за зараженной воды, болезней пищевого происхождения или плохой гигиены.

Псевдомембранозный колит - еще один вид инфекционного колита. Его также называют колитом, связанным с приемом антибиотиков, или колитом, связанным с C. diff, поскольку он возникает в результате чрезмерного роста бактерий Clostridium difficile. Чаще всего это вызвано использованием антибиотиков, нарушающих баланс полезных бактерий в толстой кишке.

Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК)

ВЗК - это группа хронических заболеваний, вызывающих воспаление в пищеварительном тракте. Есть много состояний, которые подпадают под действие ВЗК, но есть два основных типа:

  • Болезнь Крона. Это состояние вызывает воспаление слизистой оболочки пищеварительного тракта. Может поражаться любая часть пищеварительного тракта, но чаще всего развивается в подвздошной кишке, которая является последним отделом тонкой кишки.
  • Язвенный колит. Это вызывает хроническое воспаление и язвы на внутренней поверхности толстой и прямой кишки. Люди с язвенным колитом имеют повышенный риск рака толстой кишки.
  • Ишемический колит. Ишемический колит возникает, когда кровоток в части толстой кишки снижается. Это мешает клеткам пищеварительной системы получать необходимый им кислород.

Обычно это вызвано сужением или закупоркой артерий. Люди в возрасте 60 лет и старше, с высоким уровнем холестерина или нарушением свертываемости крови имеют повышенный риск ишемического колита.

Ишемический колит может поражать любую часть толстой кишки, но обычно вы чувствуете боль в левой части живота. Это может происходить постепенно или внезапно.

Симптомы с правой стороны могут указывать на закупорку артерий в тонком кишечнике, что может быстро вызвать некроз кишечной ткани. Это опасно для жизни и требует срочной операции по устранению закупорки и удалению поврежденной части.

Аллергические реакции

Аллергический колит чаще встречается у младенцев, чем у взрослых, поражая от 2 до 3 процентов младенцев. Воспаление - это аллергическая реакция на белки коровьего молока. Ребенок с воспалением толстой кишки может быть раздражительным, иметь газы и иметь кровь или слизь в стуле. Также возможны анемия и недоедание.

Эозинофильный колит похож на аллергический колит. Когда это происходит у младенца, обычно проходит в раннем детстве. У подростков и взрослых заболевание часто бывает хроническим. Точная причина эозинофильного колита не всегда известна, хотя протеины в коровьем молоке часто усугубляют симптомы. Люди с личным или семейным анамнезом аллергии и астмы, по-видимому, имеют более высокий риск.

Микроскопический колит

Микроскопический колит можно увидеть только в микроскоп. Он характеризуется увеличением лимфоцитов, которые являются разновидностью белых кровяных телец, в слизистой оболочке толстой кишки.

Существует два типа микроскопического колита, и, хотя оба показывают увеличение лимфоцитов, каждый тип по-своему влияет на ткань толстой кишки.

Лимфоцитарный колит имеет большее количество лимфоцитов, а ткани и слизистая оболочка толстой кишки имеют нормальную толщину.

При коллагенозном колите слой коллагена под слизистой оболочкой толстой кишки толще, чем обычно.

Причина микроскопического колита неизвестна, но исследователи полагают, что это может быть связано с:

  • аутоиммунными заболеваниями
  • определенные лекарствами
  • инфекциями
  • генетикой

Симптомы этого типа колита часто приходят и уходят, иногда исчезают без лечения.

Колит, вызванный лекарствами

Некоторые лекарства, в основном нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), у некоторых людей связаны с воспалением толстой кишки. Пожилые люди и люди с историей длительного приема НПВП, по-видимому, подвергаются наибольшему риску развития этого типа колита.

Симптомы воспаления толстой кишки

Несмотря на то, что существуют разные типы колита с разными причинами, большинство симптомов одинаковы:

  • диарея с кровью или без нее
  • боль в животе и спазмы
  • высокая температура
  • срочность к дефекации
  • тошнота
  • вздутие живота
  • потеря веса
  • усталость

Лечение воспаления толстой кишки

Лечение колита может варьироваться в зависимости от причины. Если это вызвано аллергией на определенную пищу или побочным эффектом от лекарства, ваш врач порекомендует исключить еду из вашего рациона или изменить лекарство.

Большинство видов колита лечат с помощью лекарств и изменения рациона. Цель лечения воспаления толстой кишки - уменьшить воспаление, вызывающее ваши симптомы.

Следующие изменения образа жизни могут помочь облегчить ваши симптомы:

  • отслеживать и избегать продуктов, которые вызывают или усугубляют ваши симптомы
  • ешьте меньше, чаще ешьте в течение дня
  • избегайте продуктов, которые увеличивают выделение стула, таких как кофеин и сырые фрукты и овощи
  • ограничте потребление алкоголя
  • прекратите курить

Хирургия может быть рекомендована, если другие методы лечения не могут облегчить ваши симптомы или если у вас серьезное повреждение толстой кишки.

Когда обратиться к врачу

Хроническая диарея, сильная боль в животе или кровь в стуле должны быть обследованы врачом. Сильная боль в животе, которая возникает внезапно и мешает вам привыкнуть к комфорту, может быть признаком серьезного состояния, требующего неотложной медицинской помощи.

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