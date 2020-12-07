Воспаление легких: врач назвал главные провоцирующие факторы и рассказал, как уберечься

Симптомы пневмонии включают одышку, жар и кашель. / Reuters

Воспаление легких или пневмония - это легочная инфекция, которая может быть вызвана бактериями, грибками или вирусами. Симптомы пневмонии включают одышку, жар и кашель.

Вот пять основных причин пневмонии и способы ее предотвращения.

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Бактерии

Бактериальная пневмония - это любая пневмония, вызванная бактериями и обычно лечится антибиотиками. Наиболее частой причиной бактериальной пневмонии является Streptococcus pneumoniae, который обычно обнаруживается в носу и горле. Бактерия распространяется через капли слюны или слизи при кашле или чихании. Хотя многие из нас переносят этот микроб, не заболевая, он часто вызывает пневмонию у пожилых людей, маленьких детей, курильщиков или людей с более слабой иммунной системой из-за болезни или лекарств.

Хотя это заболевание встречается реже, чем стрептококковая пневмония, другие бактерии также могут вызывать это заболевание. Это называется атипичной пневмонией или ходячей пневмонией. Пневмония при ходьбе часто имеет более легкие симптомы и не требует постельного режима.

Грибы

Споры некоторых грибов при вдыхании в больших дозах также могут вызывать пневмонию.

К грибам, которые могут вызвать пневмонию, относятся:

Фермеры, сельскохозяйственные рабочие и ландшафтные дизайнеры подвергаются более высокому риску развития грибковой пневмонии, поскольку они работают в тесном контакте с почвой, которая может переносить эти грибы.

Кроме того, грибок pneumocystis jirovecii может вызывать серьезное заболевание, называемое пневмоцистной пневмонией (PCP), у людей с ослабленным иммунитетом, таких как люди с ВИЧ. Грибковую пневмонию можно лечить противогрибковыми препаратами.

Вирусы

Некоторые вирусы, например, вызывающие розовый глаз или грипп, также могут вызывать пневмонию. На вирусную пневмонию приходится примерно один из трех случаев пневмонии, хотя эти случаи, как правило, протекают легче и короче, чем бактериальная пневмония, так как воспаление меньше.

Респираторные заболевания, такие как грипп или COVID-19, могут привести к пневмонии, вызывая воспаление и накопление жидкости в легких, что затрудняет дыхание.

От большинства вирусов, вызывающих пневмонию, лечения практически не существует, а это означает, что пациенты должны ждать, пока инфекция пройдет. Однако, если врачи считают, что виноват вирус гриппа, они могут назначить противовирусную терапию или другие лекарства, чтобы облегчить дыхание.

Госпитальная пневмония

Больничная пневмония - это любая пневмония, которой заболевают через 48 часов или более после поступления в больницу. Состояние является серьезным не только потому, что иммунная система пациента может быть ослаблена из-за других заболеваний, но также потому, что бактерии, обнаруженные в больницах, могут быть устойчивыми к антибиотикам.

Причины внутрибольничной пневмонии включают:

Медицинские работники могут распространять его руками, одеждой или инструментами при переходе от одного пациента к другому.

Плохая гигиена полости рта, что означает, что бактерии из слюны с большей вероятностью попадают в легкие при дыхании, разговоре или еде, говорит Карен Джулиано, доцент кафедры инноваций и разработки медицинских продуктов Массачусетского университета. Это называется микроаспирацией.

Микровдыхание может стать опасным в условиях больницы, потому что пациенты - и их рот - контактируют не только с большим количеством бактерий, но и с другими видами, чем мы могли бы испытать дома. Между тем, гигиена полости рта среди госпитализированных пациентов, как правило, не является приоритетной, поскольку медицинские работники сосредотачиваются на проблемах, с которыми были госпитализированы пациенты, - повышении уровня бактерий во рту, говорит она.

Обеспечение доступа людей к хорошей гигиене полости рта, например чистке зубов, во время пребывания в больнице может снизить риск внутрибольничной пневмонии.

Пневмония, связанная с ИВЛ

Это еще одна форма пневмонии, которая возникает, когда люди на дыхательных аппаратах заражаются пневмонией через микробы, попадающие в их дыхательную трубку. Он классифицируется как отдельная форма пневмонии, отличная от внутрибольничной пневмонии, несмотря на ее условия в больнице.

Аспирационная пневмония

Аспирационная пневмония - это тип пневмонии, которая возникает при вдыхании пищи или жидкости в легкие, вызывая инфекцию. Это явление является одной из наиболее частых причин пневмонии у пациентов в учреждениях длительного ухода. Хотя количество случаев заболевания уменьшилось примерно за последнее десятилетие, оно остается особым риском для пациентов старше 65 лет.

Кто подвержен риску пневмонии?

Некоторые люди подвергаются большему риску развития пневмонии. В группы риска входят:

Люди старше 65 лет

Дети младше двух лет

Люди со слабой иммунной системой из-за болезней, таких как диабет и рак, а также люди с хроническими заболеваниями легких

Курильщики

Люди на лекарствах

Химиотерапия и долгосрочные стероиды

Пациенты в больнице, в том числе на аппаратах ИВЛ

Люди, живущие с ВИЧ, особенно те, кто еще не получает антиретровирусную терапию или чей ВИЧ плохо контролируется

Как предотвратить пневмонию

Вы можете предпринять несколько шагов, чтобы снизить риск пневмонии, в том числе:

Те, кто находится в группе риска, должны получить пневмококковую конъюгированную вакцину или пневмококковую полисахаридную вакцину, которые защищают от стрептококковой вирусной пневмонии.

Прививки от гриппа

Прекратите курить

Часто мойте руки

Управляйте хроническими заболеваниями, такими как астма, сердечные заболевания и диабет

Людям с ВИЧ следует начать антиретровирусное лечение

По словам Джулиано, пациенты больниц должны стараться ходить как можно скорее, так как это может увеличить объем их легких и предотвратить скопление жидкости.

Кроме того, любой, кто попадает в больницу, должен обязательно взять с собой собственный набор для гигиены полости рта: