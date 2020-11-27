Воспаление лимфоузлов: причины и сигналы организма об опасности

Основная функция лимфатических узлов - укрывать клетки организма / 24tv.ua

Лимфатические узлы - это маленькие органы овальной формы, содержащие иммунные клетки, которые атакуют и убивают чужеродных захватчиков, таких как вирусы. Они являются важной частью иммунной системы организма.

Лимфатические узлы находятся в различных частях тела, включая шею, подмышки и пах. Они связаны лимфатическими сосудами, которые переносят лимфу по всему телу. Лимфа - это прозрачная жидкость, содержащая лейкоциты, мертвые и больные ткани для утилизации. Основная функция лимфатических узлов - укрывать клетки организма, борющиеся с болезнями, и фильтровать лимфу, прежде чем она снова войдет в кровоток.

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Когда вы болеете, и ваши лимфатические узлы выделяют клетки и соединения, борющиеся с болезнями, они могут воспаляться или вызывать боль. Воспаление лимфатических узлов называется лимфаденитом.

Что вызывает воспаление лимфатических узлов?

Воспаление лимфатических узлов может возникать по разным причинам. Любая инфекция или вирус, включая простуду, может вызвать увеличение лимфатических узлов. Рак также может вызвать воспаление лимфатических узлов. Это включает рак крови, такой как лейкемия и лимфома.

Каковы симптомы воспаления лимфатических узлов?

Воспаление лимфатических узлов может вызывать множество симптомов. Симптомы зависят от причины опухоли и расположения увеличенных лимфатических узлов.

Общие симптомы, сопровождающие воспаление лимфатических узлов, включают:

болезненные опухшие лимфатические узлы на шее, подмышках и паху

симптомы верхних дыхательных путей, такие как лихорадка, насморк или боль в горле

отек конечностей, который может указывать на блокировку лимфатической системы

ночные поты

затвердение и расширение лимфатических узлов, что может указывать на наличие опухоли

Как диагностируется воспаление лимфатических узлов?

Врач обычно диагностирует воспаление лимфатических узлов при физикальном обследовании. Врач ощупывает расположение различных лимфатических узлов, чтобы проверить наличие отека или чувствительности. Они также могут спросить вас о любых сопутствующих симптомах, например о перечисленных выше.

Ваш врач может назначить анализы крови для проверки на наличие инфекций. Они также могут заказать визуализацию, такую ​​как рентген или компьютерную томографию. Они могут искать опухоли или источники инфекции.

Поскольку широкий спектр состояний может вызвать воспаление лимфатических узлов, ваш врач может запросить биопсию. Биопсия лимфатического узла - это короткая процедура, при которой врач берет образец лимфатической ткани. Патологоанатом проверит этот образец. Врач этого типа исследует образцы тканей и интерпретирует результаты лабораторных исследований. Биопсия часто является наиболее надежным способом определения причины воспаления лимфатических узлов.

Как лечится воспаление лимфатических узлов?

Лечение воспаления лимфатических узлов зависит от его причины. В некоторых случаях лечение может не потребоваться. Например, лечение вряд ли будет рекомендовано:

здоровые взрослые люди, чьи тела уже победили инфекцию

дети, чья активная иммунная система может вызывать частые отеки

Если требуется лечение, оно может варьироваться от самолечения до операции и других методов лечения.

Самолечение

Ваш врач, вероятно, порекомендует вместе с теплым компрессом использовать жаропонижающее обезболивающее, такое как ибупрофены. Поднятие опухшей области также может помочь уменьшить воспаление.

Медикаменты

В других случаях можно использовать курс антибиотиков, чтобы помочь организму бороться с инфекцией, вызывающей отек лимфатических узлов.

Дренирование абсцесса

Если инфицирован сам лимфатический узел, может образоваться абсцесс. При дренировании абсцесса опухоль обычно быстро спадает. Для этого врач сначала обезболит пораженный участок. Затем они сделают небольшой надрез, через который выйдет инфицированный гной. Для обеспечения заживления область может быть покрыта марлей.

Лечение рака

Если опухоль лимфатических узлов вызвана раковой опухолью, существует несколько вариантов лечения. К ним относятся операции по удалению опухоли, химиотерапия и облучение. Ваш врач обсудит каждый из этих вариантов, включая их плюсы и минусы, прежде чем начать лечение.