Воспаление почек: симптомы, причины и способы лечения

Острый нефрит или воспаление почек возникает, когда ваши почки внезапно воспаляются. / Фото: newsru.co.il

Наши почки - это фильтры вашего тела. Эти два органа в форме бобов представляют собой сложную систему удаления отходов.

По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK), они перерабатывают от 120 до 150 литров крови в день и удаляют до 2 литров отходов и лишней воды.

Острый нефрит или воспаление почек возникает, когда ваши почки внезапно воспаляются. У острого нефрита есть несколько причин, и в конечном итоге он может привести к почечной недостаточности, если его не лечить. Это состояние раньше называлось болезнью Брайта.

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Какие бывают типы острого нефрита

Выделяют несколько видов острого нефрита:

Интерстициальный нефрит

При интерстициальном нефрите воспаляются пространства между канальцами почек. Это воспаление вызывает опухание почек.

Пиелонефрит

Пиелонефрит - это воспаление почек, обычно вызванное бактериальной инфекцией. В большинстве случаев инфекция начинается в мочевом пузыре, а затем мигрирует по мочеточникам в почки. Мочеточники - это две трубки, по которым моча транспортируется из каждой почки в мочевой пузырь.

Гломерулонефрит

Этот тип острого нефрита вызывает воспаление клубочков. В каждой почке миллионы капилляров. Клубочки - это крошечные скопления капилляров, которые переносят кровь и действуют как фильтрующие элементы. Поврежденные и воспаленные клубочки могут не фильтровать кровь должным образом.

Что вызывает острый нефрит?

У каждого типа острого нефрита есть свои причины.

Интерстициальный нефрит

Этот тип часто возникает в результате аллергической реакции на лекарство или антибиотик. Аллергическая реакция - это немедленная реакция организма на инородное вещество. Ваш врач мог прописать вам лекарство, чтобы помочь вам, но организм считает его вредным веществом. Это заставляет тело атаковать само, что приводит к воспалению.

Низкий уровень калия в крови - еще одна причина интерстициального нефрита. Калий помогает регулировать многие функции организма, включая сердцебиение и обмен веществ.

Прием лекарств в течение длительного времени может повредить ткани почек и привести к интерстициальному нефриту.

Пиелонефрит

Большинство случаев пиелонефрита возникает в результате бактериальной инфекции E.coli. Этот тип бактерий в основном находится в толстой кишке и выделяется с калом. Бактерии могут перемещаться из уретры в мочевой пузырь и почки, что приводит к пиелонефриту.

Хотя бактериальная инфекция является основной причиной пиелонефрита, другие возможные причины включают:

исследования мочи с использованием цистоскопа, инструмента, который смотрит внутрь мочевого пузыря

хирургия мочевого пузыря, почек или мочеточниковобразование камней в почках, каменистых образований, состоящих из минералов и других отходов

Гломерулонефрит

Основная причина этого типа инфекции почек неизвестна. Однако некоторые условия могут способствовать развитию инфекции, в том числе:

проблемы в иммунной системе

история рака

абсцесс, который разрывается и попадает в почки через кровь

Кто подвержен риску острого нефрита?

Некоторые люди подвержены большему риску острого нефрита. Факторы риска острого нефрита включают:

семейная история болезни почек и инфекции

заболевание иммунной системы, такое как волчанка

прием слишком большого количества антибиотиков или обезболивающих

недавняя операция на мочевыводящих путях

Каковы симптомы острого нефрита?

Ваши симптомы будут различаться в зависимости от типа острого нефрита. Наиболее частыми симптомами всех трех типов острого нефрита являются:

боль в тазу

боль или жжение при мочеиспускании

частые позывы к мочеиспусканию

мутная моча

кровь или гной в моче

боль в области почек или живота

отек тела, обычно лица, ног и ступней

рвота

высокая температура

повышенное артериальное давление

Как диагностируется острый нефрит?

Врач проведет медицинский осмотр и изучит историю болезни, чтобы определить, есть ли у вас повышенный риск острого нефрита.

Лабораторные тесты также могут подтвердить или исключить наличие инфекции. Эти тесты включают анализ мочи, который проверяет наличие крови, бактерий и лейкоцитов. Их значительное присутствие может указывать на инфекцию.

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Врач также может назначить анализ крови. Два важных показателя - азот мочевины крови (АМК) и креатинин. Это отходы, которые циркулируют в крови, а почки отвечают за их фильтрацию. Если эти цифры увеличиваются, это может указывать на то, что почки тоже не работают.

Визуализирующее сканирование, такое как компьютерная томография или УЗИ почек, может показать закупорку или воспаление почек или мочевыводящих путей.

Биопсия почек - один из лучших способов диагностики острого нефрита. Поскольку это включает в себя анализ реального образца ткани почек, этот тест проводится не всем. Этот тест проводится, если человек плохо реагирует на лечение или если врач должен поставить точный диагноз.

Как лечится острый нефрит?

Лечение гломерулонефрита и интерстициального нефрита может потребовать лечения основных состояний, вызывающих проблемы. Например, если лекарство, которое вы принимаете, вызывает проблемы с почками, ваш врач может назначить альтернативное лекарство.

Лекарства

Врач обычно назначает антибиотики для лечения почечной инфекции. Если ваша инфекция очень серьезна, вам могут потребоваться внутривенные антибиотики в условиях стационара. Внутривенные антибиотики обычно действуют быстрее, чем антибиотики в форме таблеток. Такие инфекции, как пиелонефрит, могут вызывать сильную боль. Ваш врач может прописать вам лекарства для облегчения боли по мере выздоровления.

Если у вас сильно воспалены почки, врач может назначить кортикостероиды.

Добавки

Когда ваши почки не работают, это может повлиять на баланс электролитов в вашем организме. Электролиты, такие как калий, натрий и магний, отвечают за химические реакции в организме. Если у вас слишком высокий уровень электролитов, ваш врач может назначить внутривенное введение жидкости, чтобы побудить ваши почки выделять дополнительные электролиты. Если у вас низкий уровень электролитов, возможно, вам придется принимать добавки. Это могут быть таблетки калия или фосфора. Однако вам не следует принимать какие-либо добавки без одобрения и рекомендации врача.

Диализ

Если ваша функция почек значительно нарушена из-за инфекции, вам может потребоваться диализ. Это процесс, в котором специальный аппарат действует как искусственная почка. Диализ может быть временной необходимостью. Однако, если ваши почки сильно повреждены, вам может потребоваться диализ навсегда.

Домашний уход

Когда у вас острый нефрит, вашему организму нужно время и энергия для заживления. Ваш врач, вероятно, порекомендует постельный режим во время вашего выздоровления. Ваш врач может также посоветовать вам увеличить потребление жидкости. Это помогает предотвратить обезвоживание и поддерживать фильтрацию почек для выделения продуктов жизнедеятельности.

Если ваше состояние влияет на функцию почек, врач может порекомендовать специальную диету с низким содержанием определенных электролитов, таких как калий. Многие фрукты и овощи содержат много калия. Ваш врач может проинструктировать вас, какие продукты содержат мало калия.

Вы также можете замочить некоторые овощи в воде и слить воду перед их приготовлением. Этот процесс, известный как выщелачивание, может удалить лишний калий.

Ваш врач может также порекомендовать сократить потребление продуктов с высоким содержанием натрия. Когда в крови слишком много натрия, почки задерживают воду. Это может повысить кровяное давление.