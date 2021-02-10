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Воспаление суставов: что нужно знать о заболевании

10 февраля 2021, 11:57

Воспаление суставов возникает, когда иммунная система или поврежденные ткани выделяют химические вещества.

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Воспаление суставов возникает, когда иммунная система или поврежденные ткани выделяют химические вещества / Pixabay

Воспаление суставов может привести к опуханию и болезненности суставов. В зависимости от причины, он может поражать один конкретный сустав или быть более распространенным, затрагивая несколько суставов по всему телу.

Воспаление - это нормальный иммунный ответ организма на травму, инфекцию или раздражитель. Аллергия, раны и болезни могут вызывать воспаление. Наиболее частыми причинами воспаления суставов являются травмы и воспалительный артрит, пишет Medical News Today.

Боль и воспаление, возникающие в результате травм, обычно проходят, но воспалительный артрит - это хроническое заболевание, которое со временем может ухудшиться.

Что такое воспаление суставов?

Воспаление суставов возникает, когда иммунная система или поврежденные ткани выделяют химические вещества, вызывающие отек и другие симптомы в суставе. Это может повлиять только на один сустав, например, когда человек получает травму. Однако определенные заболевания могут привести к множественным воспалениям суставов по всему телу.

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Когда сустав воспаляется, кровеносные сосуды вокруг него расширяются, позволяя большему количеству крови достичь его. Белые кровяные тельца, которые играют решающую роль в иммунном ответе организма, устремляются к воспаленному месту, где работают, чтобы бороться с любой инфекцией или раздражителем.

Эта реакция приводит к воспалению в этой области. Сустав может быть горячим или болезненным, а воспаление может усилить боль, вызванную травмой или инфекцией.

В краткосрочной перспективе воспаление помогает организму бороться с опасными захватчиками. Однако хроническое воспаление может повредить сустав.

Причины

Наиболее частыми причинами воспаления суставов являются:

Травмы

Травма сустава обычно вызывает локальное воспаление. Однако иногда это может вызвать воспаление в нескольких суставах, если они расположены очень близко друг к другу. Например, если человек травмирует ногу, у него может быть воспаление суставов нескольких пальцев.

Отек - это естественная реакция организма на травму. Воспаление помогает организму доставлять питательные вещества и лейкоциты к поврежденному суставу, чтобы бороться с инфекцией и способствовать заживлению.

Однако воспаление болезненно, и сильный отек может замедлить заживление. Любой, кто испытывает воспаление, достаточно серьезное, чтобы мешать повседневной жизни, должен обратиться к врачу.

Воспалительный артрит

Артрит - это группа состояний, которые влияют на здоровье суставов. Воспалительные формы артрита вызывают воспаление в суставах. Большинство типов воспалительного артрита являются хроническими прогрессирующими состояниями. Они могут начинаться в одном суставе, но в конечном итоге переходить в другие суставы.

Некоторые примеры воспалительного артрита включают:

  • волчанка
  • ревматоидный артрит
  • системный склероз

Многие типы воспалительного артрита являются аутоиммунными заболеваниями, что означает, что они возникают, когда иммунная система организма по ошибке атакует здоровые ткани.

Однако некоторые инфекции также могут вызывать воспалительный артрит. Септический артрит возникает при инфицировании сустава. Иногда инфекция в другом участке тела попадает с кровотоком в сустав.

Этот тип воспаления не является хроническим и обычно проходит после лечения. Однако без быстрого лечения существует риск необратимого повреждения суставов и костей.

Симптомы

Некоторые симптомы воспаления суставов включают:

  • трудности с перемещением пораженного сустава
  • опухоль или выпуклость в суставеболь или ломота в суставе
  • боль вокруг сустава
  • боль в другом месте, так как человек может изменить свою деятельность или модель движений из-за боли
  • покраснение или тепло вокруг сустава

Когда симптомы появляются после травмы, воспаление обычно является кратковременной реакцией на травму.

Люди, которые замечают продолжающееся воспаление или боль, могут болеть артритом. Боль в суставах, возникающая при повышении температуры тела или после инфекции, может указывать на инфекцию суставов, которая требует немедленного лечения.

Лечение

Правильное лечение воспаления зависит от причины. Некоторые легкие травмы пройдут сами по себе после отдыха. Более серьезные травмы могут потребовать лечения или даже хирургического вмешательства.

Людям с бактериальной инфекцией часто требуются антибиотики. В тяжелых случаях им может потребоваться остаться в больнице.

При серьезных травмах и хронических воспалениях могут помочь следующие медицинские процедуры:

Лекарства, отпускаемые по рецепту: они могут включать обезболивающие, отпускаемые по рецепту, или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), лекарства от артрита или противовоспалительные препараты.

Инъекции: инъекции кортикостероидов могут помочь уменьшить воспаление и облегчить боль.

Физическая терапия: физиотерапия может помочь человеку восстановить работоспособность и предотвратить повреждение окружающих мышц и структур.

Изменения в диете: некоторые данные свидетельствуют о том, что определенные травяные добавки или диетические изменения могут помочь организму бороться с воспалением. Однако исследования, оценивающие эти вмешательства, не являются окончательными. Лучше всего проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить существенные изменения в рацион.

Альтернативные и дополнительные средства: некоторым людям помогает иглоукалывание, массажная терапия, хиропрактика и другие формы альтернативной медицины. Врач, скорее всего, посоветует использовать эти средства только вместе со стандартными методами лечения, чтобы получить максимальную пользу.

Средства

Некоторые домашние средства могут помочь при большинстве типов воспалений, независимо от причины:

Рис: отдых, лед, компрессия и подъем могут помочь в первые дни после травмы. Человек может прикладывать пакет со льдом примерно на 20 минут за раз, давая отдых суставу и удерживая его как можно выше. Обертывание может сжать сустав, уменьшив воспаление.

Упражнения: правильные упражнения могут улучшить функции и помочь быстрее заживить травмы. Тем не менее, важно обсудить с врачом или физиотерапевтом безопасные варианты упражнений как при краткосрочном, так и при хроническом воспалении.

Обезболивающие: лекарства, отпускаемые без рецепта, особенно НПВП, такие как ибупрофен, могут помочь при боли и воспалении.

Массаж: некоторые люди считают, что массаж области вокруг травмированного сустава полезен.

Тепло: тепло может помочь при некоторых формах воспаления. Однако сразу после травмы тепло может усугубить воспаление, поэтому перед применением этого средства лучше подождать несколько дней.

Соль Эпсома: некоторые люди считают, что замачивание с солью Эпсома, например, в теплой ванне, помогает облегчить боль.

Когда обращаться к врачу

Человек должен обратиться к врачу или поставщику медицинских услуг, если:

  • боль от травмы не проходит через несколько дней
  • боль настолько сильна, что ходить, спать и другие повседневные функции невозможно
  • у них развивается хроническая боль или воспаление суставов, которые не проходят при домашнем лечении
  • лечение, которое когда-то помогало с воспалением, перестает работать
  • у них появляются новые симптомы

Необходимо обратиться в отделение неотложной помощи, если:

  • у человека появляется сильная боль в суставах вместе с лихорадкой
  • боль в суставах настолько сильна, что невыносима
  • человек подозревает, что он сломал кость
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