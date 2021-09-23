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Восстанавливаем организм после переедания: рецепт быстрого детокса

23 сентября 2021, 03:52

Очистить организм можно в домашних условиях. Для этого важно соблюдать правильное питание.

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Салат для детокса / 1zoom.ru

Организм представляет собой сложную систему, которая сама в состоянии очищаться и восстанавливаться. Однако существует множество факторов, которые отрицательно сказываются на здоровье кишечника. Как очистить его от шлаков и вредных скоплений – читайте далее.

Для того, чтобы привести себя в форму и избавиться токсинов, попробуйте этот салат, рецептом которого поделилась нутрициолог Анна Биоториум в своем инстаграме. Этот салат принесет не только пользу вашему организму и поможет похудеть, но и очистить кишечник.

Как приготовить салат для детокса

Ингредиенты

  • 1 свекла;
  • 1 морковка;
  • пол яблока;
  • 2 огурца;
  • пучок шпината;
  • 5 – 6 веточек зеленого лука;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 3 столовые ложки тыквенного масла;
  • сок половинки лимона.
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Измельчите все ингредиенты / 1zoom.ru

Способ приготовления

  • Шаг 1. Промойте и очистите морковь и свеклу, натрите на крупной терке. Измельчите яблоко, огурцы, зелень и чеснок.
  • Шаг 2. Смешайте все ингредиенты в посуде, добавьте масло и сок половинки лимона.
  • Шаг 3. Перед подачей оставьте салат настояться на 2 – 3 часа.

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Ранее диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как приготовить диетический кекс, который отлично подойдет для полноценного завтрака. Если вы хотите завтракать кексами и не набирать килограммы, этот рецепт вам точно понравится.

viber
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