Восстанавливаем организм после переедания: рецепт быстрого детокса

Очистить организм можно в домашних условиях. Для этого важно соблюдать правильное питание.
Организм представляет собой сложную систему, которая сама в состоянии очищаться и восстанавливаться. Однако существует множество факторов, которые отрицательно сказываются на здоровье кишечника. Как очистить его от шлаков и вредных скоплений – читайте далее.
Для того, чтобы привести себя в форму и избавиться токсинов, попробуйте этот салат, рецептом которого поделилась нутрициолог Анна Биоториум в своем инстаграме. Этот салат принесет не только пользу вашему организму и поможет похудеть, но и очистить кишечник.
Как приготовить салат для детокса
Ингредиенты
- 1 свекла;
- 1 морковка;
- пол яблока;
- 2 огурца;
- пучок шпината;
- 5 – 6 веточек зеленого лука;
- 1 зубчик чеснока;
- 3 столовые ложки тыквенного масла;
- сок половинки лимона.
Способ приготовления
- Шаг 1. Промойте и очистите морковь и свеклу, натрите на крупной терке. Измельчите яблоко, огурцы, зелень и чеснок.
- Шаг 2. Смешайте все ингредиенты в посуде, добавьте масло и сок половинки лимона.
- Шаг 3. Перед подачей оставьте салат настояться на 2 – 3 часа.
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