Восстанавливаем организм после переедания: рецепт быстрого детокса

Салат для детокса / 1zoom.ru

Организм представляет собой сложную систему, которая сама в состоянии очищаться и восстанавливаться. Однако существует множество факторов, которые отрицательно сказываются на здоровье кишечника. Как очистить его от шлаков и вредных скоплений – читайте далее.

Для того, чтобы привести себя в форму и избавиться токсинов, попробуйте этот салат, рецептом которого поделилась нутрициолог Анна Биоториум в своем инстаграме. Этот салат принесет не только пользу вашему организму и поможет похудеть, но и очистить кишечник.

Как приготовить салат для детокса

Ингредиенты

1 свекла;

1 морковка;

пол яблока;

2 огурца;

пучок шпината;

5 – 6 веточек зеленого лука;

1 зубчик чеснока;

3 столовые ложки тыквенного масла;

сок половинки лимона.

Измельчите все ингредиенты / 1zoom.ru

Способ приготовления

Шаг 1. Промойте и очистите морковь и свеклу, натрите на крупной терке. Измельчите яблоко, огурцы, зелень и чеснок.

Промойте и очистите морковь и свеклу, натрите на крупной терке. Измельчите яблоко, огурцы, зелень и чеснок. Шаг 2. Смешайте все ингредиенты в посуде, добавьте масло и сок половинки лимона.

Смешайте все ингредиенты в посуде, добавьте масло и сок половинки лимона. Шаг 3. Перед подачей оставьте салат настояться на 2 – 3 часа.

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