Возраст и похудение: ученые сделали новое приятное открытие

Снижение веса важно в любом возрасте / Фото pixabay.com

Вопреки тому, что многие считают, исследование показало, что управлять весом для пожилых людей не сложнее.

Хотя люди часто предполагают, что в дальнейшей жизни похудеть труднее, новое исследование пришло к выводу, что это не так. Исследование предлагает поддержку пожилым людям, надеющимся воспользоваться преимуществами для здоровья поддержания здорового веса, сообщает Medical News Today.

В программе борьбы с ожирением, проводимой в больнице в Соединенном Королевстве, потеря веса не зависела от возраста, со статистически эквивалентными результатами для людей моложе и старше 60 лет.

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Старший автор исследования доктор Томас Барбер, научный руководитель отдела исследования метаболизма человека в Медицинской школе Уорика, Великобритания, объясняет, что для людей, чье здоровье улучшится от потери веса:

"Снижение веса важно в любом возрасте, но по мере того, как мы становимся старше, у нас повышается вероятность развития сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением. Многие из них похожи на эффекты старения, поэтому вы можете утверждать, что значимость потери веса возрастает по мере того, как мы становимся старше, и это то, что мы должны принять".

Авторы исследования пишут, что потеря веса может помочь пожилым людям справиться с более чем 50 сопутствующими заболеваниями, характерными для возраста, включая диабет, остеоартрит и расстройства настроения, такие как тревожность и депрессия. Повышенная смертность и общее плохое самочувствие у пожилых людей также связаны с ожирением.

Сохранение здоровья с возрастом

"Есть ряд причин, по которым люди могут недооценивать потерю веса у пожилых людей", - говорит доктор Барбер. "К ним относятся "эйджистская"точка зрения о том, что потеря веса не актуальна для пожилых людей, и неправильные представления о снижении способности пожилых людей худеть за счет изменения диеты и увеличения физических упражнений".

Исследование предоставляет доказательства того, что программы по снижению веса, проводимые, в частности, медицинскими работниками, имеют ценность.

"Пожилым людям может казаться, что услуги по лечению ожирения в больницах не для них", - признает доктор Барбер.

Исследование показывает, говорит доктор Барбер, что "возраст сам по себе не должен влиять на клинические решения, касающиеся реализации управления образом жизни у пожилых людей".

Исследование

Команда проанализировала медицинские записи 242 случайно выбранных людей, которые участвовали в программе по лечению ожирения, предлагаемой Уорикширским институтом по изучению диабета, эндокринологии и метаболизма (WISDEM) в период с 2005 по 2016 год.

Исследователи разделили когорту на две группы: люди до 60 лет и люди в возрасте 60–78 лет. Все участники изначально страдали патологическим ожирением, их ИМТ превышал 40. В ходе анализа сравнивались результаты потери веса в двух группах.

Участники программы контролировали свой вес с помощью диетических изменений и большего количества физических упражнений, а медицинские работники адаптировали программу к потребностям каждого человека. Также оказывалась психологическая поддержка и поощрение.

Исследователи измеряли вес до и после участия в программе WISDEM.

В то время как старшая группа провела в программе немного меньше времени - 33,6 месяца по сравнению с 41,5 месяца, - потеря веса в обеих группах была статистически эквивалентной.

Люди старшей группы потеряли в среднем 7,3% массы тела, а люди младше 60 лет - 6,9%.