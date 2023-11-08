Врач назвал 6 признаков, что вы становитесь алкоголиком

Алкоголизм - это серьезная проблема, с которой лучше не сталкиваться, но многие даже не предполагают, что находятся в шаге от пропасти.
Медицинский консультант MyHealthChecked доктор Николс предупредил, что многие люди не знают, где грань между наслаждением алкоголем и тем, чтобы стать настоящим алкоголиком, пишет Express.
Доктор Николс объяснил, что если человек находится на грани алкоголизма, есть шесть признаков, на которые следует обратить внимание.
Шесть признаков начинающего алкоголика
- Употреблять алкоголь каждый день, не осознавая этого
- Часто выпивайте
- Общайтесь только в том случае, если речь идет о выпивке
- Пьете часто в течение дня
- Вас раздражает, когда другие не пьют
- Ежемесячно пьете больше, чем рекомендовано NHS (Национальная служба здравоохранения Англии).
Рекомендации NHS заключаются в том, что люди не должны выпивать более 14 единиц в неделю, что составляет 56 единиц в неделю. Для уточнения, одна единица алкоголя эквивалентна одной рюмке 25 мл спиртного напитка, такого как водка.
Бутылка вина, например, может содержать девять и более единиц, которые будут напечатаны на этикетке.
Доктор Николс также отметил, что человек, который употребляет слишком много алкоголя, может страдать от болей в животе, стресса, беспокойства, плохой кожи и более высокого кровяного давления. Дополнительные признаки могут включать проблемы со сном и чувство раздражительности.
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