Врач назвал чудо-продукты, которые помогаю предотвратить тревогу

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Тревогу, переживания и агрессию можно предотвратить обычным сбалансированным питание с высоким содержанием овощей, фруктов, бобовых, цельного зерна и постного белка, а не медикаментами.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец назвал продукты, которые поддерживают нервную систему и дают ощущение счастья, передает Greenpost.

"Сельдь, лосось, скумбрия, сардины и форель богаты Омега-3. Эти жирные кислоты имеют крепкую связь с когнитивными функциями, а также с психическим здоровьем. Последние исследования показали: если человек потребляет слишком много Омега-6 и недостаточно Омега-3 жирных кислот, риск развития расстройств настроения, в том числе тревоги, растет. Нужно съедать не менее двух порций жирной рыбы по 200 г в неделю", - сообщил диетолог.

Второй чудо-продукт от тревоги и стресса - бразильский орех. Он содержит много селена, который улучшает настроение и уменьшает воспаления. Селен также является антиоксидантом, который помогает предотвратить повреждение клеток и развитие рака. В день достаточно съедать всего три-четыре ореха.

Третий продукт это - яйца. Источник витамина D и всех незаменимых аминокислот, необходимых для роста и развития организма. В яйцах также имеется аминокислота триптофан, способствующая образованию серотонина, который помогает улучшить настроение, сон, память и снять тревожность.

Какие продукты помогают предотвратить тревогу

Тыквенные семечки

Черный шоколад

Куркума

Ромашковый чай

Йогурт

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