Врач назвал диетические хитрости, чтобы прожить дольше

Простые изменения в питании могут существенно повлиять на долголетие. / Фото: vegetarian-way.com

Ключ к долгой и полноценной жизни - это не настоящая загадка, а простой процесс, требующий приверженности и внимания. Нигде это изречение не является более важным, чем в отношении продуктов, которые мы выбираем.

Хотя может показаться, что придерживаться хорошего питания легко, это на самом деле может быть удивительно просто. Это потому, что простые изменения в питании могут существенно повлиять на долголетие.

Express.co.uk поговорил с доктором Амером Кханом, удостоенным наград доктором, экспертом в области регенеративной медицины и основателем клиники Harley Street Skin, чтобы понять простые диетические приемы, которые могут максимизировать долголетие.

Он обозначил шесть самых важных советов:

Читайте такжеПередозировка жевательными витаминами: что случится

Здоровое мясо - это здоровый скот

Доктор Хан объяснил: "На первый взгляд это кажется простым - мы хотим, чтобы наша рыба, птица и мясо поступали из поголовья здорового домашнего скота. Следуйте этой логике, думайте о натуральном и травяном откорме для вашего мяса, а также о рыбе, полученной из моря и природных рек, - советует доктор Хан.

"Кроме того, для нашего кишечника и для планеты будет лучше, если мы постараемся не переусердствовать и будем придерживаться этих правил, которые заключаются в том, что порция не должна превышать размер вашей ладони, около 75 г."

Ешьте углеводы в чистом виде

Существует правило, что углеводы с низким ГИ намного лучше для вашего здоровья, чем углеводы с высоким ГИ.

ГИ - это рейтинговая система для продуктов, содержащих углеводы. Он показывает, насколько быстро каждый продукт питания влияет на уровень сахара (глюкозы) в крови, когда этот продукт съедается отдельно.

По словам доктора Кхана, употребление необработанных углеводов является обязательным условием для длительного здоровья, и вы можете добиться этого, добавив в свой рацион разноцветные фрукты и овощи. Те, которые находятся в сезон, более здоровы, поскольку они не хранились в холодильниках в течение длительного времени", - сказал он.

"Кроме того, вам следует попробовать покупать органические продукты, поскольку они не подвергаются воздействию пестицидов", - говорит он.

Контролируйте размер порций

Как сообщил доктор Хан, исследования на животных показывают, что снижение потребления калорий на 10-50 процентов может увеличить максимальную продолжительность жизни человека.

Исследования на людях показывают аналогичные связи между низким потреблением калорий и увеличенной продолжительностью жизни с более низкой вероятностью заболевания.

"Естественно, ограничение калорий помогает уменьшить лишнюю массу тела и жир на животе, которые несут риск сокращения продолжительности жизни", - говорит доктор Хан.

Приправы

По словам доктора Хана, травы и специи не только делают пищу вкуснее, но и благотворно влияют на здоровье и самочувствие.

"Многие из них использовались в лечебных целях в прошлом, и есть доказательства их роли в борьбе с определенными заболеваниями и состояниями".

Хотя вы должны быть осторожны с тем, сколько соли вы используете, морская соль и гималайская соль - лучшие типы, так как они содержат ряд полезных для здоровья минералов, добавляет Де Хан.

Добавляйте кальций и магний

Известно, что кальций необходим для здоровья костей. "Однако исследования также показывают, что он может помочь защитить от рака, диабета и сердечных заболеваний, а также снизить кровяное давление", - сообщил доктор Хан.

Он добавил: "Он также поддерживает функции нервов и мышц и помогает при похудении. Магний необходим для усвоения кальция, поэтому продукты, богатые и тем, и другим, необходимы".

По словам доктора Хана, сывороточный протеин является хорошим источником обоих, а также сардин, белой фасоли, фасоли, семян кунжута, зелени, такой как капуста, капуста и брокколи, миндаля и козьего сыра.

Витамин B12

Доктор Хан объясняет: "Магия этого витамина в том, что он помогает поддерживать уровень энергии, но также обеспечивает неврологическую защиту, поскольку некоторые исследования показывают, что низкий уровень витамина B12 увеличивает риск деменции и болезни Альцгеймера".

Как он объяснил, он также участвует в производстве здоровых красных кровяных телец, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и пищеварительной системы и обеспечивает защиту от некоторых видов рака.

"И снова сардины содержат витамин B12, а также дикая скумбрия и лосось, говядина и баранина травяного откорма, сыр фета, творог и органические куриные яйца от кур свободного выгула", - сказал он.