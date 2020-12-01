Диетолог рассказала, сколько нужно пить чая, чтобы прожить дольше

Секрет кроется в большом количестве полифенолов - природных соединений, содержащихся в чайном растении

Черный чай, зеленый чай, улун и пуэр могут способствовать здоровой микробиоте кишечника. Это, в свою очередь, может помочь предотвратить дисбактериоз кишечника, в результате чего состав кишечных бактерий становится вредным.

Дисбактериоз кишечника может увеличить риск возникновения у человека опасных для жизни состояний, таких как рак, диабет 2 типа и ожирение. Именно поэтому чай считается тем самым эликсиром, продлевающим жизнь.

"Секрет кроется в большом количестве полифенолов - природных соединений, содержащихся в чайном растении", - пояснила доктор Кэрри Ракстон - диетолог.

Она добавила: "Полифенолы изменяют баланс нашей кишечной микробиоты в сторону более благоприятных штаммов, включая Lactobacillus, Faecalibacteria и Bacteroides".

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Доктор Ракстон процитировала исследование, которое показывает, что полифенолы чая - благодаря их роли в "благоприятной для кишечника диете" "могут помочь защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, снижения когнитивных функций и воспалительных заболеваний".

Таким образом, чаепитие связано с более низким риском деменции, ожирения, рака, диабета и сердечных заболеваний.

Сколько чашек чая рекомендуется ежедневно?

"10-дневное исследование, в котором участники ежедневно пили от четырех до пяти чашек зеленого чая, показало повышенный уровень бифидобактерий, здорового штамма бактерий", - сказал доктор Ракстон.

"Исследования также доказали, что полифенолы зеленого и черного чая увеличивают количество Bacteriodetes phyla и уменьшают количество Firmicutes", - продолжила она.

Это "могло быть полезно для контроля жировых отложений", тогда как потребление зеленого чая "было связано со снижением риска ожирения".

Она добавила: "Зеленый чай, улун, черный и пуэр также увеличивают разнообразие бактерий, что важно для укрепления иммунитета"."От четырех до пяти чашек чая в день, конечно, не так уж и сложно выпить", - прокомментировала доктор Ракстон.

"Обнадеживает то, что изменение диеты может вызвать изменение кишечных бактерий всего за один-два дня, в отличие от ожидания недель или месяцев. Так что сейчас самое лучшее время для внедрения здоровых изменений (учитывая пандемию)".

Также считается, что чай оказывает "антимикробное действие на верхние отделы желудочно-кишечного тракта, а именно на ротовую полость, пищевод и желудок". Это может помочь "предотвратить разрушение зубов и неприятный запах изо рта", - утверждает доктор Ракстон.

В то время как отчет ясно демонстрирует, какую роль чай играет в благоприятной для кишечника диете, есть и другие факторы.

Ключевым моментом является употребление меньшего количества обработанных пищевых продуктов и выбор большего количества продуктов и напитков, богатых растительными волокнами, полифенолами и натуральными пробиотиками.

Это может помочь "сдвинуть микробиоту кишечника в сторону более благоприятных видов".Неблагоприятные (и вредные) "патогенные виды" включают "E. coli и Enterobacter cloacae".

В отчете TAP говорится, что диета, богатая полифенолами, может уменьшить количество вредных бактерий в кишечнике.

Лабораторные исследования также показали, что чай (особенно зеленый чай) может уравновесить "негативные изменения кишечных бактерий, вызванные диетой с высоким содержанием жиров".

"Важно отметить, что это исследование только начинается и в целом необходимы дополнительные исследования", - заключил д-р Ракстон.