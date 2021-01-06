Врач назвал противораковый чай: как употреблять

Используется как натуральное средство для облегчения боли и укрепления иммунной системы./ Фото pixabay.com

Извечный секрет долгой и здоровой жизни на самом деле сводится к образу жизни и повседневным привычкам. На самом деле неудивительно, что те, кто придерживается здоровой диеты, как правило, ведут более долгую и здоровую жизнь.

По мнению ведущих экспертов в области здравоохранения и ученых, прожить более долгую и здоровую жизнь можно так же просто, как потягивать вкусный теплый напиток.

Имбирь помогает пищеварению, но чрезмерное употребление имбирного чая может привести к изжоге и диарее.

Имбирь помогает контролировать высокое кровяное давление, и это связано с наличием компонента, салицилатов, химического вещества, присутствующего в аспирине, который действует как разжижитель крови.

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Исследования также показали, что имбирь почти вдвое полезнее в сочетании с зеленым чаем.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучалось влияние имбиря на уровень липидов.

В исследовании было отмечено, что "в этом исследовании приняли участие 45 пациентов в группе лечения и 40 пациентов в группе плацебо".

"Было значительное снижение триглицеридов, холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов очень низкой плотности, уровней до и после исследования отдельно в каждой группе", - продолжили авторы.

"Средние изменения уровней триглицеридов и холестерина в группе имбиря были значительно выше, чем в группе плацебо. Среднее снижение уровня ЛПНП и повышение уровня липопротеинов высокой плотности в группе имбиря было выше, чем в группе плацебо, но в группе плацебо уровень ЛПОНП был выше, чем в группе имбиря".

Польза имбиря для долголетия также проявляется в его доказанной способности защищать от различных форм рака.

Многочисленные исследователи определили противораковые свойства имбиря на 6-гингерол, вещество, которое содержится в большом количестве сырого имбиря.

Исследование 30 человек, потреблявших два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизило провоспалительные сигнальные молекулы в толстой кишке, что помогает снизить риск рака кишечника.

Имбирь используется как натуральное средство для облегчения боли и укрепления иммунной системы, которая, в свою очередь, помогает бороться с болезнями, от инфекций до расстройств пищеварения.

По словам экспертов, для человека, страдающего воспалением, которое может проявляться в виде стресса пищеварения, вздутия живота или болей в любой части тела, добавление имбиря в ежедневный утренний напиток поможет облегчить эти симптомы.

Было сказано, что имбирный чай также может помочь со здоровьем зубов и эффективно защищает от бактерий десен, таких как гингивит и пародонтит.

Эти бактерии ротовой полости могут вызывать пародонтоз и инфекцию десен. Гингерол - активный ингредиент имбиря, мощный антиоксидант, обладающий противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Он помогает защитить организм от инфекций и снижает воспаление, которое является маркером хронических заболеваний, таких как остеоартрит.

Кроме того, гингерол способствует долголетию, поскольку, как известно, борется с клеточным стрессом, вызывающим старение.

Обладая многочисленными преимуществами, которые может дать имбирный чай, превращение напитка в привычку может помочь вам продлить жизнь.