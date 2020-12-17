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Врач назвал самую частую причину повышенной температуры

17 декабря 2020, 14:54

Постоянная температура должна, по крайней мере, побудить вас вызвать врача.

градусник,температура
Постоянная температура должна, по крайней мере, побудить вас вызвать врача. / УНИАН

Повышенная температура может вызывать дискомфорт, расстраивать и даже немного пугать, особенно в наши дни.

Но, хотя шансы на то, что в какой-то момент вашей жизни у вас была высокая температура, довольно высоки, вы можете быть немного не уверены в том, что именно вызывает лихорадку в первую очередь.

Постоянная температура должна, по крайней мере, побудить вас вызвать врача, но вполне понятно, что вы можете иметь хоть какое-то представление о том, что происходит в вашем теле. Вот что вызывает жар и что с этим делать.

Содержание

Что такое повышенная температура?

По своей сути лихорадка - это температура тела выше нормы. Кроме того, "это обсуждалось в медицинском сообществе, но обычно считается, что нормальная температура тела составляет около 37 градусов", - говорит Кэтрин Болинг, доктор медицинских наук, врач первичного звена медицинского центра Baltimore's Mercy Medical Center.

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Что происходит с вашим телом, когда у вас жар?

По данным ресурса MedlinePlus Национальной медицинской библиотеки США, температура обычно является признаком того, что ваше тело пытается бороться с болезнью или инфекцией.

То, что на самом деле происходит в вашем теле, когда у вас высокая температура, может быть немного сложным, но в целом "это признак того, что иммунная система с чем-то борется, и что все системы организма работают над тем, чтобы уделять приоритетное внимание здоровью жизненно важных органов, говорит Роши Гулати, доктор медицины, врач семейной медицины в больнице Northwestern Medicine Huntley.

По словам Лауры Миллер, доктора медицины, магистра здравоохранения, врача семейной медицины из Университета, когда у вас жар, гипоталамус вашего тела, небольшая область вашего мозга, которая действует как внутренний термостат, среди прочего, сигнализирует о повышении температуры вашего тела, - из Медицинской школы Миннесоты и врачей Миннесотского университета, сообщает Health.

В этот момент "запускается каскад событий, в том числе зажимание кровеносных сосудов в периферических частях тела для отвода крови к более важным органам и уменьшение потери тепла кожей", - говорит доктор Миллер.

"Повышение температуры тела может замедлить рост бактерий, улучшить защитные способности ваших лейкоцитов и стимулировать выработку биохимических подкреплений", - сказал Ариндам Саркар, доктор медицины, врач первичной медико-санитарной помощи и доцент кафедры семейной и общественной медицины в Университете Бэйлора. По сути, жар - это признак того, что ваше тело пытается отбиться от "захватчика".

"Большинство этих бактерий и вирусов могут нормально выжить в вашем теле при нормальной температуре", - говорит Эрик Блютингер, доктор медицины, врач скорой помощи в Mount Sinai Queens. "Но если у вас жар, им может быть труднее выжить", - говорит он.

Что обычно вызывает жар?

Существует огромный список потенциальных проблем со здоровьем, которые могут вызвать лихорадку, но, как правило, их можно разделить на следующие категории согласно Medline Plus:

  • Инфекция
  • Некоторые лекарства
  • Тепловая болезнь
  • Рак
  • Аутоиммунные заболевания
  • Некоторые детские вакцины

Тем не менее, по словам доктора Гулати, инфекция, будь то бактериальная, грибковая или вирусная, обычно является наиболее частой причиной лихорадки. В частности, "вирусы простуды являются наиболее частой причиной лихорадки, и до COVID-19 мы просили людей просто позволить процессу идти своим чередом", - говорит она. По ее словам, эти вирусы простуды обычно являются коронавирусами, но "COVID-19 намного опаснее, чем другие".

Доктор Саркар соглашается: "В подавляющем большинстве случаев лихорадка вызывается вирусными и бактериальными инфекциями", - говорит он. "В редких случаях системные ревматические заболевания и рак могут вызывать длительную, необъяснимую температуру".

Что делать, если у вас поднялась температура?

Во-первых, важно знать следующее: "Если вы чувствуете себя относительно хорошо, вам не обязательно принимать что-нибудь для этого", - сказал Дэвид Катлер, доктор медицины, врач семейной медицины в Калифорнии. Но если вам некомфортно или у вас очень высокая температура, вы можете принять жаропонижающие лекарства, такие как ацетаминофен или ибупрофен, говорит доктор Катлер. Он добавляет, что также важно не обезвоживаться.

Вы также должны обратить внимание на другие свои симптомы, говорит доктор Болинг, - это может помочь вашему доктору понять, что может вызвать у вас жар.

И, учитывая, что лихорадка может быть признаком COVID-19, неплохо было бы позвонить своему врачу и узнать, что делать дальше, если он у вас разовьется, - говорит доктор Гулати. "COVID-19 изменил все, что касается ухода за пациентами с лихорадкой", - говорит она. "Обычно мы тестируемся на COVID-19, в то же время мы рассматриваем другие причины их болезни", - добавляет он.

здоровье лихорадка
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