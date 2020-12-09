Врач назвал симптом Альцгеймера, связанный с одеждой

Изменения в мозге могут произойти за 10 лет до того, как у человека начнут проявляться симптомы. / Фото: vegetarian-way.com

Различные типы деменции могут по-разному влиять на людей и могут появиться за некоторое время до постановки диагноза. Но чем раньше будет поставлен диагноз, тем больше у вас и вашей семьи возможностей подготовиться к будущему. В настоящее время лекарства от этого состояния нет.

Исследования показывают, что изменения в мозге могут произойти за 10 лет до того, как у человека начнут проявляться симптомы. Симптомы обычно сначала легкие, а со временем постепенно ухудшаются.

Но один симптом, который нужно заметить, - это ношение слишком маленького или слишком большого количества одежды.

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По данным Harvard Health Publishing, подобное необычное поведение является предупреждающим знаком. В нем поясняется: "Блуждание, возбуждение, прятание вещей, слишком мало или слишком много одежды, чрезмерная подозрительность, небезопасное поведение или нецензурная брань могут быть признаками болезни Альцгеймера, особенно если человек ведет себя не так. намного раньше".

Еще один знак, на который следует обратить внимание, - это проблемы с запоминанием. В нем объясняется: "Сначала может быть затронута только кратковременная память, а проблемы с долговременной памятью развиваются позже. Люди могут забыть о встрече или имени нового знакомого. Многие люди жалуются на потерю памяти, но могут подробно рассказать о случаях забывчивости, например, где они были в то время. Однако признание потери памяти только по запросу и невозможность вспомнить конкретные случаи, когда они не могли что-то вспомнить, может быть признаком слабоумия".

Изменения настроения или личности - еще один ключевой признак.

Хотя для людей естественно замедляться с возрастом, изменения в основном характере или характере человека ненормальны и могут быть признаком слабоумия.

В нем объясняется: "Например, человек, который когда-то был общительным и веселым, может стать замкнутым, или кто-то, кто когда-то был весел, может стать упрямым, недоверчивым, злым или грустным. Депрессия также часто сопровождает болезнь Альцгеймера, вызывая такие симптомы, как потеря интереса к любимому хобби или занятию, изменение аппетита, бессонница или слишком много сна, недостаток энергии и безнадежность".

Человек с болезнью Альцгеймера также может испытывать проблемы с выполнением обычных задач. Простые задачи, которые раньше не вызывали затруднений, могут стать намного сложнее.

И трудности с выражением мыслей также могут быть признаком, которого следует остерегаться."Депрессия также часто сопровождает болезнь Альцгеймера, вызывая такие симптомы, как потеря интереса к любимому хобби или занятию, изменение аппетита, бессонница или слишком много сна, недостаток энергии и безнадежность".

Человек с болезнью Альцгеймера также может испытывать проблемы с выполнением обычных задач.

Простые задачи, которые раньше не вызывали затруднений, могут стать намного сложнее.

И трудности с выражением мыслей также могут быть признаком, которого следует остерегаться."Один из признаков болезни Альцгеймера - проблемы с речью.

"Человек может попытаться описать объект, а не использовать его имя - например, назвать телефон" звонком "или" той вещью, которой я звоню людям. Чтение или письмо также могут быть нарушены".

Если вы или ваш любимый человек испытываете эти симптомы, поговорите с терапевтом раньше, чем позже.