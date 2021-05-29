Врач назвал тревожные симптомы-признаки рака на ранней стадии

Ранние симптомы онкологии назвал специалист / Евроонко

Для того, чтобы справиться с онкологическим заболеванием, очень важно обнаружить проблему на ранней стадии. Онколог Игорь Хатьков назвал тревожные сигналы, которые требуют скорейшего обращения к врачу, пишет агентство РИА Новости.

Так, если вы начали стремительно худеть без причины, вы заметили уплотнение или изменение родинок, у вас появилась слабость – это повод посетить специалиста.

"Если есть какие-то общие симптомы заболевания – немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен", — сказал врач.

Медик ещё раз подчеркнул, что при появлении какого-либо дискомфорта или того, чего вы ранее не замечали, нужно обращаться к врачу.

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