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Врач назвал три органа, которые могут болеть при раке простаты

15 февраля 2021, 12:31

Если вы поражены заболеванием, боль может исходить из неожиданных мест.

Рак
Если вы поражены заболеванием, боль может исходить из неожиданных мест. / УНИАН

Рак простаты - это чрезвычайно распространенное заболевание не связано с какими-либо предотвратимыми факторами риска, поэтому, если вы мужчина, у вас есть риск развития рака простаты. Если вы поражены заболеванием, боль может исходить из неожиданных мест.

Фонд защиты от рака простаты объяснил: "Если у вас есть симптомы, это возможный признак более поздней стадии рака".

Если мужчина чувствует боль в бедрах, позвоночнике или верхней части ног, рекомендуется обратиться к врачу общей практики.

Другие предупреждающие признаки рака простаты могут включать дискомфорт во время эякуляции и / или трудности с достижением эрекции.

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Могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием, например слабая струя мочи или нерешительность, чтобы начать мочиться.

Люди с раком простаты могут обнаружить, что мочеиспускание непостоянно; вместо этого оно останавливается и запускается снова.

О частом мочеиспускании в ночное время, сопровождающемся болью или жжением, также необходимо сообщить врачу. Это также верно, если в вашей моче или сперме есть кровь.

"Многие мужчины с раком простаты не имеют симптомов, связанных с раком", - предупредил Фонд борьбы с раком простаты.

К счастью, в большинстве случаев болезнь развивается медленно, а это означает, что ненормальный рост клеток с меньшей вероятностью распространится на другие части тела.

Тем не менее, любому, кто испытывает какие-либо из перечисленных выше симптомов, лучше всего обратиться к своему терапевту .Это может быть признаком другого состояния, называемого доброкачественной гипертрофией простаты, которое не является злокачественным.

Благотворительная организация сообщила, что после 45 лет тестирование на рак простаты должно быть частью обычного ежегодного обследования.

Ежегодное обследование здоровья означает, что любые проблемы со здоровьем можно будет решить на ранней стадии.

Приоритет вашего здоровья поможет вам прожить долгую и здоровую жизнь.

Проверка состояния здоровья NHS может выявить, есть ли у вас повышенный риск определенных заболеваний, например:

  • Сердечное заболевание
  • Сахарный диабет
  • Заболевание почек
  • Гладить
  • Сахарный диабет

Врач посоветует вам, как снизить риск этих заболеваний, включая слабоумие.

Проверка здоровья должна длиться от 20 до 30 минут, и вам потребуется ответить на вопросы о вашем образе жизни и семейной истории.

Если вы хотите получить максимальную пользу от проверки своего здоровья, стоит быть откровенно честным в отношении любых ваших привычек к употреблению алкоголя или курения.

Результаты анализа крови покажут ваш риск сердечных заболеваний, инсульта, заболевания почек и диабета.

здоровье
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