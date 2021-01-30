Врач назвал три вакцины от COVID-19, которыми безопасно прививаться

Врач назвал безопасные вакцины от коронавируса / Reuters

Некоторые вакцины от коронавируса являются в целом безопасными и оказывают противодействие заражению. Они рекомендованы авторитетными международными организациями.

Врач-инфекционист Юрий Степановский назвал три вакцины от коронавирусной инфекции, которыми следует прививаться.

"Предыдущие исследования по вакцинам Pfizer, Moderna показывают эффективность вакцины, что она хорошо работает, что она дает необходимую защиту и является в целом безопасной. Это очень обнадеживающие результаты", - заявил инфекционист в эфире телеканала Украина 24.

Также он добавил, что предварительные исследования дают возможность "идти на беспрецедентные шаги и начать вакцинацию".

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Степановский рассказал, вакцинами каких производителей стоит прививаться.

"Если бы у меня сегодня был выбор сделать прививку, речь чаще всего идет о трех вакцинах: Pfizer, Moderna и Sinovac. Я имею в виду, что есть вакцины, рекомендованные авторитетными организациями и зарегистрированные в странах", - заявил врач.

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