Врач назвал три вакцины от COVID-19, которыми безопасно прививаться

Степановский рассказал, вакцинами каких производителей стоит прививаться.
Некоторые вакцины от коронавируса являются в целом безопасными и оказывают противодействие заражению. Они рекомендованы авторитетными международными организациями.
Врач-инфекционист Юрий Степановский назвал три вакцины от коронавирусной инфекции, которыми следует прививаться.
"Предыдущие исследования по вакцинам Pfizer, Moderna показывают эффективность вакцины, что она хорошо работает, что она дает необходимую защиту и является в целом безопасной. Это очень обнадеживающие результаты", - заявил инфекционист в эфире телеканала Украина 24.
Также он добавил, что предварительные исследования дают возможность "идти на беспрецедентные шаги и начать вакцинацию".
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Степановский рассказал, вакцинами каких производителей стоит прививаться.
"Если бы у меня сегодня был выбор сделать прививку, речь чаще всего идет о трех вакцинах: Pfizer, Moderna и Sinovac. Я имею в виду, что есть вакцины, рекомендованные авторитетными организациями и зарегистрированные в странах", - заявил врач.
Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:
- 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- 29 января президент Украины Владимр Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме
- 29 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля.