Врач назвала коварную опасность миндаля

В день можно съедать не более 30 граммов орехов.
Известный диетолог Светлана Фус рассказала, почему миндаль может быть опасным для нашего организма.
По ее словам, миндаль за счет питательных веществ улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы и работу мозга, однако его употребление до термической обработки грозит проблемами со здоровьем.
Она отметила, что в миндале содержится цианогликозид амигдалин, продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь.
"При этом выделяется синильная кислота, один из сильнейших ядов…" — предупредила специалист.
Фус добавила, что после тепловой обработки (180 градусов в течение 8-10 минут) амигдалин не будет представлять опасности для организма.
В день можно съедать не более 30 граммов орехов.
"Плюс орехов том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи", — сказала диетолог.
Читайте такжеКакой орех полезнее всего для сердца и сосудов - ответ диетолога
Читайте также:
- Почему вредно есть некоторые орехи - ответ диетолога
- Эксперт рассказала о волшебной силе орехов и объяснила, нужно ли их обжаривать
- От орехов до сушеных водорослей: ТОП-20 здоровых перекусов для офиса