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Врач назвала коварную опасность миндаля

28 ноября 2021, 17:06
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В день можно съедать не более 30 граммов орехов.

миндаль
Кому нельзя кушать миндаль / pixabay

Известный диетолог Светлана Фус рассказала, почему миндаль может быть опасным для нашего организма.

По ее словам, миндаль за счет питательных веществ улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы и работу мозга, однако его употребление до термической обработки грозит проблемами со здоровьем.

Она отметила, что в миндале содержится цианогликозид амигдалин, продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь.

"При этом выделяется синильная кислота, один из сильнейших ядов…" — предупредила специалист.

Фус добавила, что после тепловой обработки (180 градусов в течение 8-10 минут) амигдалин не будет представлять опасности для организма.

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В день можно съедать не более 30 граммов орехов.

"Плюс орехов том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи", — сказала диетолог.

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орехи Светлана Фус
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