Врач назвала "особенный" симптом штамма Дельта: таких проявлений в прошлом почти не было

Что беспокоит инфицированных Дельтой / Фото Reuters

Дельта-штамм в Украине стал доминирующим среди новых COVID-случаев, сообщил 27 сентября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин −, а значит, большинству людей стоит быть готовыми ко встрече именно с такой разновидностью вируса.

Врач-пульмонолог Светлана Гук отметила, что штамм Дельта часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию − это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений ранее, во время первых волн коронавирусной инфекции, почти не было, передает ТСН.

"Но и обычное першение в горле с небольшим насморком тоже могут быть проявлениями "Дельта"-штамма", − говорит врач. Она также добавила, что в случае легкого течения болезни, когда пациент находится дома и нет потребности в госпитализации, выздоровление наступает в течение двух недель.

"Если же болезнь протекает тяжело, наслаиваются осложнения, пациент находится в инфекционном стационаре − здесь уже прогнозировать почти невозможно. От 10-14 дней до месяца и больше", − рассказала Светлана Гук.

Что известно о штамме Дельта