Врач назвала "особенный" симптом штамма Дельта: таких проявлений в прошлом почти не было

Часто "Дельта" дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию.
Дельта-штамм в Украине стал доминирующим среди новых COVID-случаев, сообщил 27 сентября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин −, а значит, большинству людей стоит быть готовыми ко встрече именно с такой разновидностью вируса.
Врач-пульмонолог Светлана Гук отметила, что штамм Дельта часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию − это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений ранее, во время первых волн коронавирусной инфекции, почти не было, передает ТСН.
"Но и обычное першение в горле с небольшим насморком тоже могут быть проявлениями "Дельта"-штамма", − говорит врач. Она также добавила, что в случае легкого течения болезни, когда пациент находится дома и нет потребности в госпитализации, выздоровление наступает в течение двух недель.
"Если же болезнь протекает тяжело, наслаиваются осложнения, пациент находится в инфекционном стационаре − здесь уже прогнозировать почти невозможно. От 10-14 дней до месяца и больше", − рассказала Светлана Гук.
Что известно о штамме Дельта
- "Дельту" впервые обнаружили в Индии. У штамма две ключевых мутации внешней "спайковой" части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека. ВОЗ ранее признала его "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.
- Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.
- По последним данным Минздрава, в Украине уже выявлено 958 случаев коронавируса, который вызван штаммом "Дельта".