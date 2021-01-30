Врач объяснил, как резкое изменение погоды влияет на человека

Медик сказал, какие люди сильнее всего ощущают перемену погоды.
Серьезное изменение погоды влияет на самочувствие и на состояние здоровья, температурные качели в частности у относительно здоровых людей могут провоцировать сонливость или возбуждение.
Из-за скачков температуры возможно ощущение нехватки воздуха, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, врач Андрей Тяжельников РИА Новости.
По его словам, также из-за резкого изменения погоды может участиться пульс, возможны беспокойство, слабость, тошнота, рассеянность и головные боли.
Медик добавил, что погодные изменения наиболее остро ощущают люди, которые имеют пониженное или повышенное артериальное давление – гипотоники и гипертоники, те, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом или с органами дыхания.
Изменение погоды в Украине
- В начале января в нашей стране было влажно и достаточно тепло. Позже ударили сильные морозы – температура опускалась до -20 градусов, и пошел снег.
- После этого была оттепель, шли дожди, а в конце месяца снова похолодало и выпал снег.