Врач объяснил, как резкое изменение погоды влияет на человека

Из-за перемены погоды возможна рассеянность и головные боли, предупредил врач / семья-медцентр.рф

Серьезное изменение погоды влияет на самочувствие и на состояние здоровья, температурные качели в частности у относительно здоровых людей могут провоцировать сонливость или возбуждение.

Из-за скачков температуры возможно ощущение нехватки воздуха, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, врач Андрей Тяжельников РИА Новости.

По его словам, также из-за резкого изменения погоды может участиться пульс, возможны беспокойство, слабость, тошнота, рассеянность и головные боли.

Медик добавил, что погодные изменения наиболее остро ощущают люди, которые имеют пониженное или повышенное артериальное давление – гипотоники и гипертоники, те, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом или с органами дыхания.

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