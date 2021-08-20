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Врач объяснил, какая вакцина эффективнее от COVID-штамма Дельта

20 августа 2021, 04:47
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Дельта-штамм неприятно удивил тем, что снизил эпидемиологическую эффективность вакцин.

вакцинация
Врач назвал лучшую вакцину от Дельта-штамма коронавируса / Reuters

В мире используют 17 вакцин от коронавируса. Они защищают пациентов от тяжелой формы болезни, госпитализации и смерти. Но штамм коронавируса Дельта принес неприятный сюрприз в виде снижения эпидемиологической эффективности вакцин, заявил врач-эпидемиолог Сергей Кравченко.

По его словам, вакцинированные пациенты могут болеть коронавирусной болезнью, вызванной штаммом Дельта, передает Obozrevatel.

"Если вакцинированные болеют даже в легкой форме, они участвуют в эпидемиологическом процессе, в распространении инфекции. Они могут заражать других граждан. Поэтому даже привитым нужно дополнительно соблюдать противоэпидемические мероприятия – использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест скопления людей", - сказал эпидемиолог.

Читайте такжеОсенью и зимой Украину ждут Дельта-локдауны - эпидемиологКравченко также посоветовал, какой вакциной лучше делать прививку от коронавируса.

"Чем прививаться? Доступными вакцинами. В моей семье прививались всеми доступными в Украине вакцинами, но советы давал я, поскольку являюсь медицинским работником. Всем гражданам я рекомендую обратиться к своему семейному врачу и определиться с ним, какая вакцина более показана", - сказал эпидемиолог.

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Вакцинация от коронавируса - о чем ранее писал Главред:

Последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

Украинское правительство зарегистрировало вакцину от COVID-19 производителя Johnson & Johnson.

В Минздраве агитируют украинцев активнее делать прививки от коронавируса - на сей раз глава ведомства Виктор Ляшко пообещал раздавать бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийский".

В Министерстве здравоохранения заявили, что привилегии для привитых украинцев будут вводить только, когда в стране вакцинируют 50% населения.

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