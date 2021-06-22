Врач объяснил, почему переболевшие коронавирусом ощущают запах гнили

Люди с коронавирусом могут ощущать неприятные запахи из-за воспаления гайморовых пазух - доктор / Daniel Foster / flickr.com/

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19, могут ощущать запах гнили. Причиной тому может являться ринит, провоцирующий воспаление гайморовых пазух. Такой симптом со временем исчезает, однако в подобном случае следует обращаться к врачу. Об этом заявил доктор-отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.

В комментарии Ura.ru он рассказал о том, что коронавирус может спровоцировать ринит, вследствие чего возникает воспаление гайморовых пазух. При подобной ситуации происходит отек не только пазух носа, но и в соустье. Отверстие в результате открывается, а нежелательный запах становится все сильнее из-за усиления воспаления пазухи.

"Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем", - сказал доктор.Читайте такжеУкраине грозит новая волна COVID-19: врачи рассказали, откуда и когда "завезут" новый опасный штамм

Также он подчеркнул, что в процессе выздоровления ощущения нежелательного запаха со временем исчезают. Однако если у человека появляются такие симптомы, то ему следует обратиться за консультацией к врачу.

Коронавирус в Украине

Главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко ранее заявлял, что сейчас все реже встречаются симптомы COVID-19 в виде потери обоняния и вкуса. Коронавирус вызывает высокую температуру и общую слабость. Среди симптомов могут быть одышка, кашель, тошнота, рвота или диарея.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал о том, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было. По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.