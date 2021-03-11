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Как приготовить низкокалорийные блины: совет диетолога

11 марта 2021, 02:07
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Не стоит стараться сделать блины максимально полезными для здоровья, поскольку от этого они потеряют привычный вкус.

блины
Блины могут быть и вкусными, и низкокалорийными одновременно/ Фото pixabay.com

Масленица в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта. И ни одна Масленичная неделя не обходится без блинов. Для тех, кто следит за фигурой, врач-диетолог Екатерина Александрова раскрыла секреты, как приготовить низкокалорийные блины.

Прежде всего эксперт посоветовала не стараться сделать блины максимально полезными для здоровья, поскольку от этого они потеряют привычный вкус. Однако снизить калорийность блюда все же возможно, передает Радио 1.

Как приготовить низкокалорийные блины

Основная калорийность в блинах — это масло. Но если печь блины на почти сухой сковороде, то калорийность блюда снизится. Еще один способ полакомится блинами и не добавить себе лишних сантиметров на талии – это добавить в них меньше сахара.

"Вместо сахара, который идёт в традиционных рецептах блинов, можно использовать сахарозаменители. Но совсем без сахара блины на дрожжах будут подходить плохо. Поэтому можно добавить немного сахара для закваски, а остальное заменить, например, на эритрит", — поделилась Александрова.

Эритрит

Натуральный подсластитель. В природе он содержится в различных овощах и фруктах, поэтому нередко его называют "дынным сахаром". Продается в порошкообразной форме и в виде сиропов. Часто используется в сладостях, предназначенных для диабетиков или для людей, которые следят за питанием.

Еще один важный ингредиент в рецепте блинов, который делает их калорийными, — мука.

"Самое простое — брать не обыкновенную муку высшего сорта, а хотя бы цельнозерновую, это уже будет замечательно. А в идеале — заменить на бобовую муку, смешав ее, например, с протеином", — посоветовала диетолог.

Калорийности блинам добавляют и различные начинки. Людям, желающим снизить калорийность блюда, эксперт рекомендует не налегать на добавки, а в идеале — вовсе от них отказаться.

В целом, тем людям, которые придерживается диеты и следят за фигурой, можно полакомиться блинами хотя бы дважды за Масленицу. Небольшие нарушения режима не приведут к долгосрочным последствиям, уверяет эксперт.

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Напомним:

блины здоровье Масленица 2021
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