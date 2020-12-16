Врач описал связь между курением и заражением COVID-19 / УНИАН

Люди, которые курят сигареты с никотином, в большинстве случаев заражаются коронавирусом COVID-19 быстрее, а болезнь протекает у них с гораздо более серьезными осложнениями (чем у тех, кто не курит совсем).

Об этом в комментарии порталу Greenpost заявил известный украинский медик и специалист по наркологии Вячеслав Заика. По его словам, сам процесс курения делает организм человек уязвимее к коронавирусной инфекции.

"Когда вы курите, после воздействия продуктов сгорания никотина реснички эпителия дыхательных путей атрофируются, в разы снижается их функция. Соответственно, у вируса COVID-19, попавшего в дыхательные пути, гораздо больше шансов там остаться и размножаться. Но и бросать вредную привычку стоит с умом: начните с решения не курить, разработайте план освобождения и выздоравливайте постепенно", — объяснил Заика.

Однако, говорит медик, резко и без консультирования врачей, отказываться от курения ни в коем случае не нужно — иначе можно способствовать возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

"Но здесь следует ориентироваться на базовые свойства психики — ради чего человек бросает курить. Потому что такого понятия, как отказаться от чего-то — мозг просто сразу не поймет. Физическая тяга к курению пройдет через несколько месяцев, а психологическая — останется. Человеку, наконец, должно понравиться состояние, когда он не курит", — подытожил он.

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