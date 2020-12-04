Врач ошарашил побочными эффектами вакцины от коронавируса

Варча поведал о побочных эффектах вакцины от коронавируса / Reuters

После вакцинации от коронавируса препаратами компаний Pfizer и BioNTech и Moderna, могут возникнуть побочные эффекты. У менее 1% вакцинированных может повыситься температура и появиться головокружение.

Вакцина, из-за которой осложнения будут более серьезными, чем повышение температуры, головная боль и усталость, никогда не попадет на рынок, рассказал генетик Александр Коляда в программе Сніданок з 1+1"

Люди, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела, могут не делать прививку. Во время вакцинации человеку вводится в организм маленькая и безболезненная частичка вируса.

"Вакцинироваться нужно. Это одно из величайших изобретений прошлого века. Пренебрегать нельзя, потому что никакого другого препарата от коронавируса у нас не будет", - подчеркнул генетик.

Читайте такжеОдна из стран мира получила первые дозы вакцины от коронавируса

Он также рассказал, что две вакцины против COVID-19 разрабатывают компании Moderna и Pfizer - фармацевтические гиганты с хорошей репутацией.

В настоящий момент ученые точно не знают, сколько у человека будет длиться иммунитет к коронавирусной инфекции. Но если взять аналогию с другими случаями, то это может быть от полугода и до конца жизни. По заявлению разработчиков вакцин, они начнут распространяться уже с января 2021 года. При этом в Украине они, скорей всего, появятся в апреле.

"Конечно, они будут не на полках аптек. Сначала попадут к тем, кто будет распределять их по назначению. Думаю, где-то летом мы сможем купить их в аптеках", - заявил Коляда.