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Врач откровенно высказался об антибиотиках при COVID-19

6 декабря 2020, 19:37
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Лекарств против коронавируса нет, организм уничтожает его самостоятельно.

коронавирус
Врач рассказал, когда при коронавирусе нужно пить антибиотики / Фото Reuters

Львовский врач Тарас Жиравецкий пояснил, когда и почему назначают антибиотики при коронавирусе.

На своей странице в Facebook он в очередной раз подчеркнул, что COVID-19 – это не вирус, а заболевание, которое спровоцировал коронавирус. Эффективных лекарств против самого вируса не существует, ни один из современных препаратов его не уничтожает, но организм человека делает это самостоятельно за две недел.

"Почему врачи назначают антибиотики при ковиде? Все просто, потому что ковид может осложниться присоединением бактериальных инфекций, как тех что "дремлют" в нашем организме, но наша иммунная система блокирует их размножение, так и тех, что "живут" в больницах и легко могут попасть в наш организм когда он истощен и ослаблен ковидом", – написал врач.

Врач решает, назначать ли антибиотики, по результатам анализов, уровню С-реактивного белка и наличию биомаркера прокальцитонина, объяснил Жиравецкий.

Он рассказал, зачем нужен антибиотик при ковиде. По его словам, ковид – это заболевание, которое резко снижает сопротивляемость организма, и таким образом бактерии могут размножаться очень быстро, что может привести к сепсису и ускорить попадание пациента в реанимацию.

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"... альтернатив антибактериальные препаратам, когда присоединяется бактериальная инфекция, пока человечество не придумало, и изобретать велосипед не рекомендую, особенно тем, кто был политическим экспертом, а через несколько месяцев стал медицинским", – написал врач.

При этом Жиравецкий отметил, чтобы антибиотики должны назначать только врачи, а их продажа должна осуществляться только по рецепту.

"...но для этого не нужно годами запугивать все население страны, а просто принять закон, потому что все руководители Минздрава Украины и депутаты хотят, чтобы украинцы не занимались самолечением, особенно антибиотиками, а изменений за 30 лет нет никаких", – написал он.

Врач также призвал коллег "перестать назначать фуфломицины, которые вредят в десятки раз больше антибактериальных препаратов и не разгонять панику среди пациентов, так как они уже начинают пугаться назначений медиками антибиотиков либо не принимать их, когда это действительно нужно".

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
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