Врач подробно рассказала, что делать с хронической усталостью

Врач-диетолог Марина Сергеева рассказала, как выяснить, откуда "растут ноги" этой самой усталости и что с ней делать.
С хронической усталостью сталкивается огромное количество людей во всем мире.
Врач-диетолог Марина Сергеева рассказала в Instagram, как выяснить, откуда "растут ноги" этой самой усталости и что с ней делать.
Самые очевидные причины хронической усталости:
- Железодефицит. Даже если ваш гемоглобин в норме, проверяем ферритин.
- Гипотиреоз.
- Дефицит гормонов щитовидной железы = хроническая усталость. Смотрим анализы.
- Хроническая интоксикация. И тут нужно покопаться. Причин может быть много: паразитозы, грибковая инвазия, вирусы (тот же герпес и Эпштейн Барр), аутоиммунный процесс.
- Гипоксия. Тут вам и железодефицит, и дефицит жиров в рационе, и состояние сосудистой стенки.
- Инсулинорезистентность и диабет. Надо смотреть анализы.
- Питание. Проанализируйте на предмет дефицита жиров и избытка углеводов. Этот пункт надо было поставить на первое место.⠀
Напомним, ранее медики говорили, что для роста мышц просто необходим белок - аминокислоты, которые поступают с пищей, становятся строительным материалом для новых мышечных клеток.
И врачи назвали сразу семь белковых продуктов, которые помогают мышцам расти.
Автор: Екатерина Трохимчук