Врач подробно рассказала, что делать с хронической усталостью

Врач назвала причины усталости / Andrezza Haddaway / Flickr

С хронической усталостью сталкивается огромное количество людей во всем мире.

Врач-диетолог Марина Сергеева рассказала в Instagram, как выяснить, откуда "растут ноги" этой самой усталости и что с ней делать.

Самые очевидные причины хронической усталости:

Железодефицит. Даже если ваш гемоглобин в норме, проверяем ферритин.

Даже если ваш гемоглобин в норме, проверяем ферритин. Гипотиреоз.

Дефицит гормонов щитовидной железы = хроническая усталость. Смотрим анализы.

= хроническая усталость. Смотрим анализы. Хроническая интоксикация. И тут нужно покопаться. Причин может быть много: паразитозы, грибковая инвазия, вирусы (тот же герпес и Эпштейн Барр), аутоиммунный процесс.

И тут нужно покопаться. Причин может быть много: паразитозы, грибковая инвазия, вирусы (тот же герпес и Эпштейн Барр), аутоиммунный процесс. Гипоксия. Тут вам и железодефицит, и дефицит жиров в рационе, и состояние сосудистой стенки.

Тут вам и железодефицит, и дефицит жиров в рационе, и состояние сосудистой стенки. Инсулинорезистентность и диабет. Надо смотреть анализы.

Питание. Проанализируйте на предмет дефицита жиров и избытка углеводов. Этот пункт надо было поставить на первое место.⠀

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Напомним, ранее медики говорили, что для роста мышц просто необходим белок - аминокислоты, которые поступают с пищей, становятся строительным материалом для новых мышечных клеток.

И врачи назвали сразу семь белковых продуктов, которые помогают мышцам расти.