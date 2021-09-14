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Врач подробно рассказала, что делать с хронической усталостью

14 сентября 2021, 02:24
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Врач-диетолог Марина Сергеева рассказала, как выяснить, откуда "растут ноги" этой самой усталости и что с ней делать.

Усталость
Врач назвала причины усталости / Andrezza Haddaway / Flickr

С хронической усталостью сталкивается огромное количество людей во всем мире.

Врач-диетолог Марина Сергеева рассказала в Instagram, как выяснить, откуда "растут ноги" этой самой усталости и что с ней делать.

Самые очевидные причины хронической усталости:

  • Железодефицит. Даже если ваш гемоглобин в норме, проверяем ферритин.
  • Гипотиреоз.
  • Дефицит гормонов щитовидной железы = хроническая усталость. Смотрим анализы.
  • Хроническая интоксикация. И тут нужно покопаться. Причин может быть много: паразитозы, грибковая инвазия, вирусы (тот же герпес и Эпштейн Барр), аутоиммунный процесс.
  • Гипоксия. Тут вам и железодефицит, и дефицит жиров в рационе, и состояние сосудистой стенки.
  • Инсулинорезистентность и диабет. Надо смотреть анализы.
  • Питание. Проанализируйте на предмет дефицита жиров и избытка углеводов. Этот пункт надо было поставить на первое место.⠀
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Напомним, ранее медики говорили, что для роста мышц просто необходим белок - аминокислоты, которые поступают с пищей, становятся строительным материалом для новых мышечных клеток.

И врачи назвали сразу семь белковых продуктов, которые помогают мышцам расти.

viber
здоровье продукты питания правильное питание
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