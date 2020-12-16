Врач поведал, в каком случае нужно сбивать температуру

Врач пояснил, какую температура нужно сбивать / УНИАН

Известный инфекционист Евгений Дубровский поведал, в каких случаях температуру все-таки нужно сбивать.

По его славам, это нужно обязательно делать, если термометр показывает больше 39 градусов, а также в случаях, если лихорадка держится несколько дней и не уходит. Доктор назвал четыре условия, когда вам нужно использовать жаропонижающее.

"Во-первых, когда она достигает критических значений (39,0 - 40,0) – потому что это уже небезопасно. Во-вторых, когда высокая температура очень плохо переносится, особенно у детей (судороги, рвота и т.п.). Третье – когда лихорадка постоянная, т.е. держится на протяжении многих часов и не спадает. Четвертое – когда лихорадка длительная. Более 5-6 дней", - написал Дубровский на Facebook.

Врач подчеркнул, что длительная лихорадка очень сильно истощает организм, ее не нужно терпеть.

"Следует четко понимать – длительная лихорадка в течение целого дня истощает организм. Более того, для выработки защитных белков (HSP70) нужна передышка от гипертермии хотя бы на пару часов. Тогда иммунные процессы вновь заработают в полной силе. Терпеть высокую лихорадку часами – нет смысла", - написал медик.

Доктор отметил, что при коронавирусе температура может быть повышенной несколько недель.

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"При ковиде лихорадка может сохранять длительно, до 2 недель и даже больше. Такой вариант течения болезни очень распространенный. Но требуется наблюдение за пациентом: контроль сатурации лабораторный контроль. Высокая длительная лихорадка – это ненормально, и, скорее всего, потребуется медикаментозное вмешательство и дополнительные обследования", - описал ситуацию врач.

По мнению Дубровского сбивать невысокую температуру - не нужно.

"Сбивать невысокую лихорадку нет смысла. Это не влияет на патогенез заболевания. Первые 5 дней сбивать высокую постоянно – тоже неправильно. Настороженность нужна при злокачественной высокой гипертермии, особенно на фоне сопутствующих заболеваний, которая длится более 5 дней", - резюмировал медик.

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