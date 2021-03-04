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Врач пояснил, какое время лучше для человека – зимнее или летнее

4 марта 2021, 07:36

Организм некоторых людей может перестраиваться на новый ритм от месяца до полугода.

часы_переход на зимнее время_перевод на летнее время
Зимнее время является наиболее оптимальным для человеческого организма / 1zoom.ru

Украина хочет изменить правила перевода часов на летнее и зимнее время. Если Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект, то перехода на летнее время в Украине не будет.

Тем временем кардиолог, сомнолог и президент Украинской ассоциации медицины сна Юрий Погорецкий объяснил, какое время – зимнее или летнее - является наиболее оптимальным для человеческого организма, передает Obozrevatel.

По его словам, для украинцев будет лучше, если стрелки часов переводить не будут.

"Люди привязаны к солнцу, а не к лампочке в комнате. Это создавалось миллионами лет. Есть цикл сна и цикл бодрствования. Хронологические часы человека работают по солнцу, которое встает в четыре утра и это самый оптимальный вариант. Поэтому лучше всего жить по времени, которое есть у нас сейчас. Я категорически против перехода на летнее время", – рассказал врач.

В целом, по его словам, перевод часов, который практиковался в Украине в последние десятилетия, пагубно влияет на организм человека. Некоторые могут перестраиваться на новые ритмы от месяца до полугода.

"Никто не проводил подсчетов катастроф, которые происходят с переводом времени. Тогда случается больше всего инсультов, инфарктов, засыпание за рулем, обострение психоневрологий, депрессий, суицидальных мыслей. Негативное влияние на перевод времени существует. Дайте людям нормально высыпаться", – резюмировал Погорецкий.

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Перевод часов на летнее и зимнее время

  • Традицию переводить часы на летнее время основала Великобритания в 1908 году.
  • Украина в составе тогдашнего СССР начала осуществлять переход на зимнее время с 1981 года.
  • Россия отменила сезонный перевод часов в 2011 году, оставив летнее время. Однако в 2014 году поменяла решение и на постоянной основе перешла на зимнее время.
  • В странах Евросоюза переход на летнее время и обратно является обязательным с 2001 года. В целом, на сегодня на летнее и зимнее время переходят более 110 стран мира.

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